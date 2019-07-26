Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasinin gereği neyse AK Parti'nin parlamentoda da belediye meclislerinde de mensupları, üyeleri tüm görevlerini milletin hayrına olacak şekilde devam ettirecektir. Bunun için de şerde fren, hayırda destek. Yöntemimiz bu olacak

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