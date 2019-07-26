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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasinin gereği neyse AK Parti'nin parlamentoda da belediye meclislerinde de mensupları, üyeleri tüm görevlerini milletin hayrına olacak şekilde devam ettirecektir. Bunun için de şerde fren, hayırda destek. Yöntemimiz bu olacak

26 Temmuz 2019 Cuma 11:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasinin gereği neyse AK Parti'nin parlamentoda da belediye meclislerinde de mensupları, üyeleri tüm görevlerini milletin hayrına olacak şekilde devam ettirecektir. Bunun için de şerde fren, hayırda destek. Yöntemimiz bu olacak
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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 11:43
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