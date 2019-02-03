Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasi yerelde başlar. Eğer bir siyasi hareket ben bir demokrasi mücadelesi veriyorum diyorsa önce yerel politikayı başarması lazım. Yerel politikayı başaramayanın geneli başarması mümkün değil."

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