Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılış müjdesini verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın (Yassıada) açılışını seçimden sonra yapacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın (Yassıada) açılışını seçimden sonra yapacaklarını bildirdi.

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