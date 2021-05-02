  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce telefon
Fransa'da 39 kişi gözaltına alındı
Rıdvan Yılmaz: Gol attığım için gözlerim doldu
Adana otogarında yangın
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce telefonla görüştüğü Mahruze Keleş'i ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce telefonla görüştüğü Mahruze Keleş’i İstanbul'un Sultanbeyli ilçesindeki evinde ziyaret etti.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce telefonla görüştüğü Mahruze Keleş'i ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce telefonla görüştüğü Mahruze Keleş’i İstanbul'un Sultanbeyli ilçesindeki evinde ziyaret etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mahruze Keleş isimli vatandaşı ve ailesini evinde ziyaret etti. Erdoğan, Tuzla'da işçilerle yaptığı iftardan sonra Sultanbeyli'de ikamet eden Keleş'in evine geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 00:24:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce telefonla görüştüğü Mahruze Keleş'i ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce telefonla görüştüğü Mahruze Keleş’i İstanbul'un Sultanbeyli ilçesindeki evinde ziyaret etti.

Burada vatandaşların yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu Erdoğan'ın ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü.

Ziyaret sonrası bir süre sokakta yürüyen Erdoğan, vatandaşları selamlayarak ramazanlarını tebrik etti.

Bu sırada Melisa Doğan adlı küçük kıza bebek hediye eden Erdoğan, tezahüratlar eşliğinde ilçeden ayrıldı.

Keleş, 2019'daki mahalli idareler seçiminde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Sana kete yaparım ama oy vermem." sözleriyle gündemde yer almıştı.

Erdoğan, Keleş'i kısa süre önce telefonla arayarak kendisini ziyaret edeceğini söylemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tahmin bekleyen altın yatırımcılarına uyarı!
Ekonomi

Tahmin bekleyen altın yatırımcılarına uyarı!

Özellikle uzun vadeli altın yatırımı yapanları uyaran analistler, 2021 ve 2022 yılı için altın fiyatı tahminlerini paylaştı.
İstanbul'da uçaksavarlar ateşlendi
Gündem

İstanbul'da uçaksavarlar ateşlendi

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul'da Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitim atışlarının yapıldığını duyurdu...
Fotoğraflara karşı namaz kılınır mı? Nihat Hatipoğlu cevap verdi
İSLAM

Fotoğraflara karşı namaz kılınır mı? Nihat Hatipoğlu cevap verdi

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu "Duvarda aile fotoğrafı olan odada namaz kılmak caiz midir?" şeklindeki soruya cevap verdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay