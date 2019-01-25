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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha önce farklı bir şekilde düşünülen bin 200 yataklı Erzurum Şehir Hastanesini şimdi şehir merkezine kazandırıyoruz."

25 Ocak 2019 Cuma 14:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha önce farklı bir şekilde düşünülen bin 200 yataklı Erzurum Şehir Hastanesini şimdi şehir merkezine kazandırıyoruz."

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 14:50
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