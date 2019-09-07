0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapımı tamamlanan kütüphanenin 29 Ekim'de hizmete açılacağını bildirdi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 14:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapımı tamamlanan kütüphanenin 29 Ekim'de hizmete açılacağını bildirdi.
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 14:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kore Yarımadası'nda Lingling Tayfunu
    1. Kore Yarımadası'nda Lingling Tayfunu
    2. Atlı Okçular Tokat’ta nefesleri kesti
    3. Yıkım kararı alınan Bodrum'daki..
    4. Malhun Hatun kimdir? Malhun Hatun..
    5. Koca kamyoneti devirdi, aracı da olay..
    6. Araca giren arı dehşet saçtı! 1'i ağır..
    7. "İnşallah Şenol hoca gibi olurum"
    8. Almanya'da Müslüman öğrenciler camide..
    9. Tarım ve Orman Bakanlığı OGM..
    10. HUDER Başkanı Ali Dilber, “Bir an..
    11. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, parti..
    12. "Kıbrıs'ta yeni süreç netlik içerecek"
    13. Anneler HDP’nin kapısına dayandı! Aile..
    14. Basketbolun efsaneleri sahada kadına..
    15. Bakan Pekcan, ABD'li mevkidaşı Ross..
    16. Şadırvanda unutulan 600 liralık..
    17. Mustafa Cengiz: "Galatasaray’a karşı..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekimin..
    19. Antalya'da plaj voleybolu şenliği
    20. Üsküdar’da yüzlerce çocuk sünnet..
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim