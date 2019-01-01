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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı'nı inşallah Ankara'mızda, başkentimizde, karşımızdaki illet ittifakına karşı muzaffer kılacağız."
01 Ocak 2019 Salı 14:25
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 14:25
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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