Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur ittifakını bozdurmamak noktasında kararlıyız"

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07 Aralık 2018 Cuma 14:13
Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 14:13
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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