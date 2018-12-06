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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakımızı lekelemeyecek, gölgelemeyecek şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

06 Aralık 2018 Perşembe 11:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakımızı lekelemeyecek, gölgelemeyecek şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz."
Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 11:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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