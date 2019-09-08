Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumartesi Anneleri için her cumartesi Galatasaray’a gidenler yok muydu? Sanatçılar, şunlar, bunlar vesaire.Cumartesi Anneleri için oraya giden bu sanatçılar vesaire; yazarı, çizeri, şusu busu vesaire.. Şimdi Diyarbakır Belediyesi ö
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumartesi Anneleri için her cumartesi Galatasaray’a gidenler yok muydu? Sanatçılar, şunlar, bunlar vesaire.08 Eylül 2019 Pazar 15:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumartesi Anneleri için her cumartesi Galatasaray’a gidenler yok muydu? Sanatçılar, şunlar, bunlar vesaire.Cumartesi Anneleri için oraya giden bu sanatçılar vesaire; yazarı, çizeri, şusu busu vesaire.. Şimdi Diyarbakır Belediyesi önünde evlatları dağa kaçırılmış annelerin yanına niçin gitmiyorlar. Çünkü bunlar iki yüzlü, bunlar dürüst değil" dedi.
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