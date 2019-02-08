Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ulu Cami'de kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ulu Cami'de kıldı08 Şubat 2019 Cuma 14:21
SİVAS (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Sivas Ulu Cami'de kıldı.
Yerel seçim çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakla Sivas'a geldi.
Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kent merkezine hareket eden Erdoğan, cuma namazını tarihi Ulu Cami'de kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami giriş ve çıkışında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.
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