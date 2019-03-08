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Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını kırsal mahallede kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Uğurlu kırsal Mahallesi’nde kıldı.

08 Mart 2019 Cuma 14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını kırsal mahallede kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Uğurlu kırsal Mahallesi’nde kıldı.


Mitinge katılmak üzere Şanlıurfa’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını GAP Havalimanı yakınında bulunan Karaköprü ilçesine bağlı Uğurlu kırsal Mahallesi’nde kıldı. Mahalleye giden Erdoğan, namazı cemaatle birlikte kıldıktan sonra Şanlıurfa il merkezine doğru hareket etti.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 14:16
  1. doğa

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