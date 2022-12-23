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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Dolmabahçe Camii'nde kıldı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Dolmabahçe Camii'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Dolmabahçe Camii’nde kıldı. Cuma namazı sonrası camiden ayrılırken vatandaşlarla kısa süreli sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra oradan ayrılarak Dolmabahçe’deki çalışma ofisine geçti.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 14:17:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Dolmabahçe Camii'nde kıldı

Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen İslam Dünyası Anayasa Yargını Konferansı Açılış Kongresi’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yaptığı konuşmanın ardından Cuma namazı için Dolmabahçe Camii'ne geçti.

Cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra camiden ayrılırken kısa bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra camiden ayrılarak Dolmabahçe’deki çalışma ofisine geçti.

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