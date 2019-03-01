Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ardahan’da kıldı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ardahan Merkez Camisi’nde kıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ardahan Merkez Camisi’nde kıldı.

Erdoğan, AK Parti’nin Ardahan’daki PTT Kavşağı’nda düzenleyeceği mitinge katılmak için özel uçakla geldiği Kars Harakani Havalimanı’ndan helikopter ile Ardahan’a hareket etti.

Kentteki 80. Yıl Şehir Stadyumu’na gelen Erdoğan daha sonra otobüsü ile Ardahan Merkez Camisi’ne geçti. Cuma namazını burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından kendisini bekleyen halkı selamladı.

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