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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Çözüm Süreci) Zaten bitti. Şu andaki zillet ittifakı, benim ifademle illet ittifakı, bunlarla bizimki birbirine benzer bir şey değildi."

28 Mart 2019 Perşembe 13:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Çözüm Süreci) Zaten bitti. Şu andaki zillet ittifakı, benim ifademle illet ittifakı, bunlarla bizimki birbirine benzer bir şey değildi."

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 13:39
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