Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Coğrafyamızın farklı bölgelerinde her gün beş kez aynı kıbleye yönelen, aynı safta birbirine kenetlenen, aynı peygambere, aynı kitaba, aynı yaratıcıya inanan insanlar, çoğu zaman bir hiç uğruna birbirlerinin kanını döküyor."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.