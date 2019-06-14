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Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların karne sevincine ortak oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir ilkokulda karnelerini alan minik öğrencilerin, kendisine hitaben paylaştığı görüntülere verdiği yanıtla sevinçlerini paylaştı- Erdoğan, Twitter üzerinden paylaşılan videoya karşılık, "Sizi ve tüm Türkiye'deki öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. Hepinize mutlu, keyifli tatiller" mesajını verdi

14 Haziran 2019 Cuma 15:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların karne sevincine ortak oldu

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan karne sevinçlerini paylaşan çocukları kutladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine hitaben çektikleri videoda karne sevinçlerini paylaşan minik öğrencilere Twitter'dan yanıt verdi.

Videoda öğretmenin "Sayın Cumhurbaşkanım bugün karnelerini verdik ve Arel'in size bir mesajı var." diyerek paylaştığı görüntülerde söz alan Arel, "Tayyip dede, iftihar belgesi aldım çok mutluyum." dedi. Başka bir çocuk da "Ben de takdir belgesi aldım." diye konuştu.

Çocukların bu görüntüleri, Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulunun sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter adresi eklenerek paylaşıldı.

Bu görüntülere karşılık Twitter'dan minik öğrencilere yanıt veren Erdoğan, "Sevgili yavrularım, kıymetli öğretmenim, bu güzel #karnegünü mesajınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizi ve tüm Türkiye'deki öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. Hepinize mutlu, keyifli tatiller!" mesajını paylaştı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 15:43
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. karne günü
  3. öğrenci

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