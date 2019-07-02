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Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'in, onuruna verdiği resmi yemeğe katıldı

02 Temmuz 2019 Salı 15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de

PEKİN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından onuruna verilen resmi yemeğe katıldı.

Büyük Halk Salonu'ndaki yemek basına kapalı gerçekleşti.

Yemeğe, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen de katıldı.




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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 15:06
  1. Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping
  2. resmi yemek
  3. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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