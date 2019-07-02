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Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından resmi törenle karşılandı

02 Temmuz 2019 Salı 12:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de

PEKİN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından resmi törenle karşılandı.

Başkent Pekin'deki Tienanmın Meydanı'nda bulunan Büyük Halk Salonu'ndaki törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracından inişinde mevkidaşı Şi tarafından karşılandı.

Heyetlerini birbirine takdim eden iki liderin tören alanındaki yerlerini almasının ardından top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şi, tören kıtasını selamlamalarının ardından ellerinde Türk bayrağı ve çiçekler bulunan çocukların yanına giderek fotoğraf çektirdi.

Erdoğan ve Şi, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Karşılama töreninde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 12:56
  1. Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping
  2. Karşılama
  3. resmi tören
  4. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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