Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çiftçilerimize 3 milyar 716 milyon TL destek ödemesi yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çiftçilerimize Mart ayında toplam 3 milyar 716 milyon TL destek ödemesi yapılacak" dedi.
06 Mart 2019 Çarşamba 12:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çiftçilerimize Mart ayında toplam 3 milyar 716 milyon TL destek ödemesi yapılacak" dedi.
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