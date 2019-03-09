Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çiftçilere 5 milyar lira ödeme yaptık

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yılın ocak-şubat döneminde çiftçilere 5 milyar lira destekleme ödemesi yaptık. Mart ayı içerisinde 3 milyar 716 milyon liralık ödeme daha yapacağız." dedi.

Erdoğan, partisinin İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, milletin huzuru, birliği ve beraberliği için Mehmetçikle, polisle, F-16, İHA ve SİHA'larla teröristlerin inlerine girildiğini, Kandil'e kadar gittiklerini, teröristleri oralarda da gömmeye devam edeceklerini söyledi.

Muhalefetin ise kendilerini diline doladığını ve sürekli hakaret ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kandil'e tek laf edemiyorlar. Pensilvanya'ya kelime söyleyemiyorlar. YPG'ye PYD'ye tek bir eleştiri getirmiyorlar. Vatandaşın rızkına, lokmasına musallat olan fırsatçılara tek bir cümle bile kuramıyorlar. Bu çapsızlar, hangi iftirayı atarsa atsın bizim tek bir gündemimiz var, bizim derdimiz millet, hedefimiz hizmet. Biz gönüller yapmak, gönül kazanmak için çalışıyoruz."

"Kar mı yağmış şu Harput'un başına" türküsünün sözlerini hatırlatan Erdoğan, Elazığ için 17 yılda 14 milyar lira yatırım yaptıklarını belirterek, eğitim, ulaşım, spor, sağlık ve kentsel dönüşüm alanında yapılanlarla sosyal yardımlar ve istihdam olanakları hakkında bilgi verdi.

Erdoğan, bin 38 yataklı Elazığ Şehir Hastanesinin hizmete sunulduğunu hatırlatarak, vatandaşlara hastaneden memnun olup olmadıklarını sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aldığı "evet" yanıtı üzerine, "Yaparsa AK Parti yapar." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, SSK Genel Müdürlüğü yaptığı sırada hastanelerde yaşananlara ilişkin görüntüleri izleten Erdoğan, "Halep oradaysa arşın işte SSK Genel Müdürü Bay Kemal'in olduğu yerde. Kuyruksa kuyruk, sefaletse sefalet, rezaletse rezalet, ölüleri bile rehin aldılar. Bu adam, nasıl bu ülkede siyaset yapıyor? Benim CHP'ye gönül veren kardeşlerim bu adama nasıl oy veriyor?" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Harput'un bin 400 yıllık medeniyet birikiminin tescillerinden biri olduğuna işaret ederek, Elazığ'daki 36 tarihi eserin restore edildiğini bildirdi.

- "Hızlı tren benim Kürt kardeşime çok mu?"

Millete efendi değil hizmetkar olmaya geldiklerini vurgulayan Erdoğan, Malatya-Elazığ ve Elazığ-Diyarbakır Hızlı Tren projelerinin etüt çalışmalarının devam ettiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evvelsi gün başıma ne geldi biliyor musunuz? Mardin'deydim, Mardin'e hızlı trenden bahsettim. Benden sonra hani bu Kürdistan'dan bahseden terbiyesiz var ya o bir konuşma yaptı. Ne diyor biliyor musunuz? 'Mardin'e geldi Cumhurbaşkanı, buraya hızlı tren gelecekmiş, Mardin'in hızlı trene ihtiyacı mı var, ne gerek var hızlı trene?' diyor. 'Havaalanına ne gerek var' da diyebilirlerdi. Fakat benim milletim bu adamlara hala niçin oy veriyor diye şaşıyorum. Biz hizmet götürüyoruz. Hızlı tren benim Kürt kardeşime çok mu? Ahmet, Mehmet kardeşim, Ayşe, Fatma kardeşim bunlar niçin hızlı trene binmesin?"

- "8 milyar 777 milyon liralık destek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye genelinde çiftçilere bu yılın ocak-şubat döneminde toplam 5 milyar lira destekleme ödemesi yaptıklarını, mart ayı içerisinde 3 milyar 716 milyon liralık daha ödeme yapacaklarını bildirerek, "Böylece yılın ilk 3 ayında 8 milyar 777 milyon liralık bir desteği sağlamış olacağız. Elazığlı çiftçilerimiz bu desteklerden paylarına düşeni alacak." dedi.

Elazığ'ı her zaman her alanda desteklediklerini ve buna devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Desteklerimizin meyvelerini son zamanlarda özel sektörümüzün burada yaptığı yatırımlarla alıyoruz. Özel sektör firmalarımız, tekstilden turizme, elektrikli motordan hayvancılığa, jeotermalden kerevit işlemeye kadar farklı alanlarda binlerce Elazığlıya istihdam sağlayacak projelere imza atıyor." diye konuştu.

"Tüm bu yatırım hamlelerinin artarak devam etmesi için 31 Mart'ı başarıyla atlamamız lazım." diyen Erdoğan, partililerden seçimlere kadar çok çalışmalarını istedi.

Erdoğan, "Sandık asla ihmale gelmez, sandık asla boş bırakılmaz. Sandığa muhakkak gitmeli, gitmeyenleri de götürmeliyiz. Sizlerden sandıklara gözünüz gibi bakmanızı rica ediyorum." ifadesini kullandı.

Miting alanınını dolduran vatandaşlardan seçimlerde destek isteyen Erdoğan, 31 Mart akşamı Elazığ'dan rekor beklediğini kaydetti.

- Notlar

Mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada, Elazığ'ın üzerini raptiye ile işaretleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması öncesinde ve sonrasında AK Parti'nin seçim şarkılarından olan "Nereden nereye" adlı parçaya eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması öncesinde, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, AK Parti Elazığ milletvekilleri Sermin Balık, Zülfü Demirbağ, Zülfü Tolga Ağar ve Metin Bulut, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ile AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları da birer konuşma yaptı.

Miting alanında, "Biz senin dik duruşunu, zalime haykırışını, mazluma dokunuşunu, ümmete umut oluşunu, millete olan aşkını gönülden sevdik", "Biz seninle, senin yanında, senin önünde, senin arkanda, senin liderliğinde, biz seninle. Ölümüne, ölümüne" ve "Her şehir seni seviyor ama Gakkoş'un aşkı bir başka Reis" ifadelerinin yer aldığı pankartlar dikkati çekti.

Konuşmasının ardından belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamlayan Erdoğan, bu sırada vatandaşlara içerisinde çay olan kenevirden dokunmuş bez çanta dağıttı.

Mitinge, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

(Bitti)