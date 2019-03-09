Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çiftçilere 5 milyar lira destekleme ödemesi yaptık Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yılın ocak-şubat döneminde çiftçilere 5 milyar lira destekleme ödemesi yaptık. Mart ayı içerisinde 3 milyar 716 milyon liralık ödeme daha yapacağız.

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