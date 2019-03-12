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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'ye sesleniyorum; ne diyor? 'Bunlar şimdi IMF'ye gider'. IMF'ye siz gittiniz siz... Biz geldiğimizde IMF'yi kucağımızda bulduk."

12 Mart 2019 Salı 14:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'ye sesleniyorum; ne diyor? 'Bunlar şimdi IMF'ye gider'. IMF'ye siz gittiniz siz... Biz geldiğimizde IMF'yi kucağımızda bulduk."

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:26
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