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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP’nin kendine çeki düzen vermesi için 31 Mart bir fırsattır"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin kendine çeki düzen vermesi için 31 Mart seçimlerinin bir fırsat olduğunu söyledi.

27 Mart 2019 Çarşamba 15:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP’nin kendine çeki düzen vermesi için 31 Mart bir fırsattır"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin kendine çeki düzen vermesi için 31 Mart seçimlerinin bir fırsat olduğunu söyledi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Demokrasi Meydanı’nda halka hitap etti. Erdoğan, "Ziya Paşa’nın bir sözü var; eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Eserler ile konuşuyorum. Atatürk’ün partisini 9 yılda tanınmaz hale getiren bu zattan ne Bolu’ya ne Türkiye’ye bir yarar gelmez. Dolayısıyla onların Bolu’da ki adaylarından da Bolu’ya bir şey gelmez. CHP, kimlerle kol kola görüyorsunuz değil mi? Kimlerle omuz omuza görüyorsunuz değil mi? Türkiye’de, Kürdistan diye bir bölge var mı, yok. Türkiye’de Güney Doğu, Doğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Ege ve Marmaramız var. Ama Kürdistan diye bir bölge yok. Biz ülkemizi böldürtmeyeceğiz. Sen Kürdistan’da yaşamak istiyorsan bay Sezai Irak’ın Kuzeyinde Kürdistan var defol oraya git. Bay Kemal’de onunla beraber takılabilir, çokta farkı yok zaten beraber dolaşıyorlar. Bay Sezai’nin küstahlıklarını sineye çeken birisi CHP’yi temsil edemez. Partililerinin içler acısı durumu CHP’li vatandaşlarımı endişelendiriyor. Bizim gibi onlar da bu kötü tabloyu içlerine sindiremiyor. Bizim gibi CHP’li kardeşlerim bölücüler ile kurulan kirli ittifaktan rahatsızlık duruyor. 31 Mart’ın CHP’de de yeni bir başlangıç olacağına inanıyorum. CHP’nin kendine çeki düzen vermesi için 31 Mart bir fırsattır. Bunun için Bolu’da, 31 Mart’ta parti ve ittifakımızı destekleyen kardeşlerimle birlikte CHP’ye gönül verenlerin de oylarına talibiz” dedi.


Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki’yi öven Erdoğan, “Ankara’da verilen oyların hesabını verecek diyor Bay Sezai. Ankara’da herhalde Yavaş’a verilen oyun nereye çıktığı ortaya çıkıyor mu? Orada Özhaseki gibi 5 dönem Kayseri’nin başkanlığını yapmış, bakanlık yapmış ve Güneydoğu’da yapılanmayı yürüten bir kardeşimiz var ve birde sahte senet dosyasını yürüten Yavaş var” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:40
  1. doğa

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