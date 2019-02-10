Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP ve avaneleri, onlar naylon poşetle icrada bulunuyorlar, bizim ise biliyorsunuz kenevirden dokunmuş torbalarımız var. Bu sıfır atık projemizin çevreci yaklaşımıdır."

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