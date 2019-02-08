Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP, HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi, dördü de el ele, kol kola yürüyorlar. Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu"

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