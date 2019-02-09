Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP Genel Başkanı'nın Sakarya'daki Tank Palet Fabrikamıza dair gündeme getirdiği iddiaların ne milli kaygılarla ne savunma sanayimizle ne de orada çalışan kardeşlerimizle hiçbir ilgisi yoktur."

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