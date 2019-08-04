Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu) Geçmişi utanç verici duruşlarla dolu böyle birisinin bugün sanki hiçbir şey olmamış gibi karşımıza geçip 'Milli gelir 10 yıldır hep aynı yerde' demesi arsızlıktan öte bir sinsiliktir."

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