Cengiz Öner kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan Cengiz Öner'i hangi göreve atadı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adalet, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarına yardımcı atadı. Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Cengiz Öner atamdı. Peki Cengiz Öner kimdir?

1974 yılında Manisa’nın Demirci İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimi Demirci'de tamamladı. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Kamu Hukuku alanında Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. 1998 yılında Avukatlık, 2001 yılında Hakim ve Savcılık Stajını bitirdi. Sırasıyla Ağrı Patnos Cumhuriyet Savcılığı, Kütahya Şaphane Cumhuriyet Savcılığı, Ankara Ayaş Cumhuriyet Savcılığı, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimliği, Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı, Isparta Cumhuriyet Savcılığı, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

29.07.2017 tarihinde Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine atandı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Sorumlu Olduğu Birimler

HSK Genel Sekreterliği ve Dış Kurum Yazışmaları,

Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü,

Personel Genel Müdürlüğü,

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı,

İletişim ve Medya Takip Koordinasyonu,

Fikri ve Sınai Haklar Takip Kurulu,

Kurum İdari Kurulu