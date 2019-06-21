Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'de restoranda yemek yedi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde katıldığı canlı yayın programının ardından Çengelköy'de bir restoranda yemek yedi. Vahdettin Köşkü'ndeki sosyal medya ve tv ortak yayının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de bir restorana uğradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayının moderatörleri Ahmet Hakan, Işıl Açıkkar ve Salih Nayman'ın da katılımıyla burada yemek yedi. Erdoğan daha sonra restorandan çıkarak Kısıklı'daki ikametine geçti. Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da eşlik etti.

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