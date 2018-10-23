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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı köşeye sıkıştırdı

Erdoğan, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu.

23 Ekim 2018 Salı 13:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı köşeye sıkıştırdı

Bir kaç gün önce "Salı günü Meclis'te Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili her şeyi açıklayacağım" diyen Erdoğan, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu.

Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında önemli bilgiler veren Erdoğan, olayın ilk andan itibaren nasıl meydana geldiğini ve neler yaşandığını sırasıyla anlattı. Erdoğan, şu açıklamaları yaptı:

"Cemal Kaşıkçı ilk olarak 28 Eylül Cuma günü konsolosluğa gidiyor. Bu ziyaretin cinayeti planlayan ekibe haber verildiği anlaşılıyor. Bir planlama ve yol haritası burada çalışmaya başlıyor. Konsolosluk görevlilerinden bazılarının ülkelerine gitmeleri hazırlık çalışmalarının orada yapıldığına işaret ediyor."

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 13:35
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. cinayet
  4. Suudi Arabistan

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