Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Halkımızı pazar günkü demokrasi şölenine davet ediyorum. Sandıkları aman ihmal etmesinler, muhakkak oy kullanmaya gitsinler. Seçime katılmaya ve sandıklara sahip çıkmaya çağırıyorum. Birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecek bir seçimden çıkalım diyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve 39 ilçenin belediye başkan adaylarıyla TRT ortak yayınına katılarak, soruları yanıtladı.

Programda konuşan AK Parti Şişli Belediye Başkan Adayı Nihal Yıldırım, ilçesinin çözülmeyi bekleyen birçok probleminin olduğunu aktardı.



Şişli'nin sosyal belediyecilik anlayışından da mahrum olduğunu kaydeden Yıldırım, bunları çözmeyi hedefleyin birçok projeye imza attıklarını dile getirdi.



Yıldırım, "Vizyon projelerimizden birisi slim otopark projesi, Rumeli Caddesi'nde. Dört katlı bir otopark projemiz olacak. Bir düğme kadar yakın, insanlar araçlarını bırakabilecekler." ifadelerini kullandı.



Paşa Mahallesi'nde dere ıslah projelerinin olduğunu aktaran Yıldırım, kadınların ürünlerinin sergilenebileceği bir alan da inşa edeceklerini söyledi.



Piyalepaşa Bulvarı'nda da sahipsiz hayvanlar için bakım oteli kuracaklarını ifade eden Yıldırım, "Sahanın teveccühü çok fazla." dedi.



AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz ise Kadıköy'ün İstanbul'un en köklü ilçelerinden birisi olmasına karşın 30 yıldır ilçe belediyesinden hizmet alamadığını savunarak, şunları kaydetti:



"Kadıköy, 20 kilometrelik bandıyla bir kıyı kenti, bir kadın kenti, en İstanbullu ilçe, İstanbulluluğun yüksek olduğu bir yer, aslında bütçesine de baktığınızda en yüksek ikinci bütçeyi kullanan ilçe. Maalesef buna rağmen yağmur suyu kanallarının dahi olmadığı bir ilçe. Bizim çok sonradan, çeperde kurulan, İstanbul'a sonradan eklenen ilçelerimiz, AK Partimizin belediyecilik çalışmaları sayesinde bugün teknoloji, inovasyon ve akıllı kentler konuşabiliyorken biz olmayan kaldırımları, olmayan otoparkları ve sokakların halini konuşmak zorunda kalıyoruz. İnşallah Cumhuriyet Halk Partisine oy veren komşularımız da benim açıklamış olduğum 66 projeyi son derece benimsediler."



Kendisinin de bir şehir plancısı olduğunu ve 23 yıl hizmet ettiğini aktaran Yavuz, "Kazandığım tecrübeyi AK Partimizin gönül belediyeciliğiyle Kadıköy'ü tanıştırma zamanı geldiğini düşünüyorum. İnsanlar hizmetsizlikten bunalmış durumdalar. Buna rağmen Kadıköy'e en büyük yatırımları Büyükşehir Belediyemiz yapıyor. Benim iddiam Büyükşehir Belediyemiz 1 hafta Kadıköy'e gelmese Kadıköy'de neler neler olur." dedi.



Yavuz, AK Parti'nin öncülüğündeki hizmetlerle ulaşım açısından en şanslı ilçenin Kadıköy olduğunu vurguladı.





- "Kadınlarımızın ve çocuklarımızın yüzü gülerse herkesin yüzü gülecektir."



AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü ise herkesle görüşerek ihtiyaçları belirlediklerini ve buna yönelik projeler oluşturduklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Hanımlarımızın isteklerine de biraz daha çok dikkat ettik. Çünkü inanıyoruz ki toplumda kadınlarımızın ve çocuklarımızın yüzü gülerse herkesin yüzü gülecektir. Bu anlamda da projelerimizi öncelikli olarak onlara yönelik belirledik. Bir alışveriş caddesi düşünüyoruz. Farklı ilçelere gitmekten şikayetçi hanımlarımız. Bu anlamda bizim Atatürk Caddemiz var, Yenidoğan'dan Sarıgazi'ye uzanan geniş bir caddemiz. Oraya inşallah firmaları getirerek, tretuvar ve ışıklandırma çalışmalarını yaparak, hatta ortasına nostaljik bir tramvay da dahil ederek güzel bir alışveriş merkezi oluşturacağız. Sancaktepemizin en büyük şansı, sizlerin Şehir Hastanesini oraya öngörmeniz. Bizim için çok büyük bir şans. Hem istihdam hem trafik akslarının kullanımı ve gelişmesi anlamında hem de ilçemizin ticari anlamda gelişmesine çok büyük katkısı olacak. 4 bin 200 yataklı büyük bir devasa proje."



Binali Yıldırım'ın "Akıllı Şehir" projesinin merkezinin de Sancaktepe olacağını aktaran Döğücü, bunun da büyük bir kazanım olduğunu belirterek, "Metromuzun da müjdesini verdiler, Yıldırım hızıyla devam ettirecekler ve ulaşımımıza da büyük katkısı olacak inşallah. Metromuz Tuzla'ya kadar uzanacak, içeriden de giden bir hattımız var. İlçenin ulaşımı anlamında büyük katkıları olacak. Genç nüfusumuz fazla. Üreten gençlik olsun istiyoruz ve onlara inovasyon merkezi oluşturacağız." dedi.



Gençleri desteklemek için ofisler oluşturacaklarını dile getiren Döğücü, "Spor merkezlerimiz zaten var ama daha ufak ve ulaşılabilir alanlara spor tesisleri, kapalı park alanlarına da çok ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.





- "Çok konuşulan bir mesele olmuş"



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, TRT Haber'de katıldığı "Vapurda Çay-Simit" programının gördüğü ilginin hatırlatılması üzerine, "Gençler, sosyal medyada bunu capsler yaparak o kadar eğlenceli hale getirmişler ki çok konuşulan bir mesele olmuş. Biz ne kadar gayret etsek, o kadar yaygın iletişimi kuramazdık. Ben o bakımdan gençlere 'benim kankam olur musunuz?' diyorum." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun üzerine "Sayın Bahçeli de bizim birbirimizle kanka olduğumuzu söyledi. O bakımdan prim yaptı yani. Ondan sonra da bana 'kanka ne demek?' diye sordular. Biz de 'kanka kan kardeşidir' dedik." şeklinde konuştu.



Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper de Beşiktaş'ın 15 yıldır, belediyecilik konusunda hak ettiği yönetimi göremediğini, birikmiş problemlerinin bulunduğunu söyledi.



Toper, Beşiktaş'ta otopark probleminin dışında kentsel dönüşüm beklentisinin bulunduğunu vurgulayarak, "Biz turizm kentinden bahsediyoruz, sahada teyzeden fırça yiyoruz. 2019'da Beşiktaş'ı getirdikleri hal bu. 20 bin araçlı zemin altı otopark projemizi Başkanımız Binali Yıldırım Bey ile hayata geçireceğiz. Kentsel dönüşüm noktasında, merkezi yönetim ve büyükşehirimizle koordineli şekilde Beşiktaş'ın dokusuna uygun kentsel dönüşümü hayata geçirmeyi planlıyoruz." dedi.



Her iki evden birinde evcil hayvan bulunması nedeniyle, Beşiktaşlıların hayvan hastanesi ve hayvan oteli noktasında beklentilerinin olduğunu aktaran Toper, Ortaköy, Çarşı ve Arnavutköy'de kaldırımların yollara kadar işgaliye halinde olduğunu, ambulans ve itfaiyenin giremeyeceği bir meydan düzenlemesi bulunduğunu, ilçe halkının buraların rehabilite edilmesini beklediğini belirtti.





- "Marka kent olabilme potansiyeline sahip"



Cumhur İttifakı Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz da omzuna yüklenen manevi yükün ne kadar ağır olduğunu bildiğini ama bu yükü taşıyacak güçte, azim ve kararlılıkta olduğunu dile getirdi.



Silivri'nin sorunlarının büyük olduğunu ifade eden Yılmaz, "Silivri, İstanbul'un batıya açılan kapısı, marka kent olabilme potansiyellerinin tamamına sahip. 42 kilometre sahil, tarihi doku, verimli araziler, organik tarımın yapılabilmesi, hayvancılığın geliştirilebilmesi için uygun alanlar, termal sular... Bu potansiyeli görmezden gelmek gerçekten Silivri'den kaçmakla eş değer. Biz, Silivri'ye dokunarak, kaçmadan Silivri'nin yanında olarak, insanların dinlenebilecekleri, dönüşte organik ürünlerini alabileceği bir marka kent yapabilmek için yola çıktık." diye konuştu.



Binali Yıldırım, İstanbul için yapmayı planladığı projelerine ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:



"Büyükşehir Belediye Başkanının asli görevi, koordinasyon. 39 ilçe var, hepsi bu şehrin içinde. Bunlara ilçe demek de yanlış. Bazı ilçeler var, büyükşehirlerden büyük. Esenyurt, Küçükçekmece, bunlar ilk 30 büyükşehir içinde 25, 26. sıralara geliyor. 3 ilçemiz dışında Çatalca, Şile, Adalar'ı çıkarsak her biri bir Anadolu şehrinin en az iki, üç katı ilçeler. Büyük ölçekli şehrin tamamını ilgilendiren projeler var, bunları Büyükşehir yapacak. Ama bu koordinasyonu bütün ilçelerle yapması lazım. Biz, bu kampanyanın başladığı ilk günlerde 10 gün oturduk bütün ilçelerle teknik düzeyde çalıştık, hangi projeler öncelikli olmalı bunları ele aldık. Bir de mükerrer iş olmasın diye çok dikkat ettik."





- "Vatandaşımızı üzen bizi de üzer"

Erdoğan, sosyal belediyecilikte ilk defa İstanbul'da öğrencilere burs verdiklerini hatırlatarak, "Daha sonra CHP bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Anayasa Mahkemesi de belediyelerin burs vermesini iptal etti. Sonra biz ne zaman ki Başbakan olduk, tekrar bunu gündeme getirdik. Burs-kredi olayını Başbakanlığa bağladık, şimdi de Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlamak suretiyle CHP'nin o oyununu bozmuş olduk. CHP bir taraftan sürekli sosyal belediyecilik konusunda bazı şeyleri konuşuyor da gerçekte yakından uzaktan alakası yok. CHP'nin böyle bir derdi de yok. Sosyal belediyecilik falan hep bunlar bizim işimiz, bunların işi değil." diye konuştu.

Vatandaşı üzmemek gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Vatandaşımızı üzen bizi de üzer. Seçildikten sonra hep birlikte vatandaşıyla bütünleşen bir belediyecilik anlayışını ortaya koymamız lazım. Vatandaşın kapısını bizim çalmamız lazım, vatandaşın bizim kapımızı çalmasına dahi fırsat vermemek gerekir. Hatta gerekirse bununla ilgili ekipler kurmak lazım. Bu noktada eğer muhtarları iyi bir aracı yapabilirsek muhtarlar sayesinde o mahallede sıkıntı nedir, dert nedir öğrenerek, üzerine gitmek gerekiyor. Bu anlamda halkımızı pazar günkü demokrasi şölenine davet ediyorum. Sandıkları aman ihmal etmesinler, muhakkak oy kullanmaya gitsinler. Seçime katılmaya ve sandıklara sahip çıkmaya çağırıyorum. Birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecek bir seçimden çıkalım diyorum."





- Yıldırım: "Vaadimiz katlanılabilir, akan bir trafik"

Binali Yıldırım da ilçelere anlamlar yükleyerek ilçe bazında projeler hazırladıkları belirterek, bu şekilde cazibelerinin artırılması amacıyla projeler yaptıklarını anlattı.

İstanbul'da sahaya indiklerinde karşılarına çıkan ilk problemin ulaşım ve trafik olduğunu söyleyen Yıldırım, "İlk çıkan ulaşım ve trafik çilesi, ikincisi otopark, üçüncüsü yeşil alan ihtiyacı, dördüncüsü depremsel kentsel dönüşüm ve daha sonra da engellilerle ilgili şehrin altyapısının iyileştirilmesinden tutun, hayvanların rehabilitasyonuna varıncaya kadar, yaşlılarla, meslek edindirme ve kreşle ilgili birçok ihtiyaç önümüzde belli. Öncelikle trafik ve ulaşımla ilgili 5 yıllık bir plan var. Aslında sizin başlattığınız. Raylı sistem... 45 kilometre daha da tamamlanmamış. Şu anda 233 kilometredeyiz. 12 Mart'ta banliyö hattı eski adıyla. Yeni adı Marmaray'ı huzurlarınızda açtık. 5,5 milyon İstanbullu kullandı. Ne kadar büyük bir yük aldığını anlatmak istiyorum. Bu nereden geldi. Metrobüsün o yoğun saatlerdeki sıkışıklığını belirli ölçüde azalttı. Metrobüs için de iyileştirme projelerimiz var. UIaşımla ilgili vaadimiz katlanılabilir, akan bir trafik." değerlendirmesinde bulundu.



244 bin araçlık otoparkların hizmete alınacağını dile getiren Yıldırım, otoparkının olmadığı hiçbir inşaatın yapılamayacağını ifade etti.







- İstanbul 4.0 belediyeciliği



Yıldırım, İstanbul'da depremin kaçınılmaz bir gerçek olduğunu aktararak, şöyle devam etti:



"Birinci derecede yenilenmesi gereken 30 bin konut var. Hatta bunun 50 bine kadar da çıkabileceği söyleniyor. Bunun tam bir tespitini bir daha gözden geçireceğiz. Bunlarla ilgili seçim beyannamesinde yatay mimariyi esas alan bütün sosyal alanlarını da içeren adasal bazda dönüşümü, rızayı da önemseyerek, gerçekleştirmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanım bundan 25 yıl önce İstanbul'da belediye başkanı oldunuz ve İstanbul'u ayağa kaldırdınız. Bunu herkes biliyor. Gençler bilmeyebilir. Onların anneleri ve babaları biliyor. O zaman İstanbul'da çamur, çukur, çöp, susuzluk, hava kirliliği. Bunların halledilmesinden başka bir şey istenmiyordu. Bunlar halledildi. Bugün konuşan yok. Sonra sosyal belediyecilik diye bir kavram geldi. Sadece yol ve kaldırım yapmak değil insanların gönlüne girmek, sıkıntılarını paylaşmak ve çözüm üretmek... Biz sizin başlattığınız ilk belediyeciliği İstanbul 1.0 diye tanımlıyoruz. Ondan sonra İstanbul 2.0, 3.0 da İstanbul dünya şehrine çok büyük projeler yaptık. Sizin liderliğinizde yedi tepeli İstanbul'a 7 büyük eser yaptık. Marmaray, Avrasya Tüneli, hızlı tren, İstanbul-İzmir otoyolu, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı... Buna ilave olarak 3. çevreyolu. Bunları İstanbul'a kazandırdık. Şimdi İstanbul 4.0 diye çıktık. Burada ulaşımla ilgili sorunu ulaşılabilir şekilde çözmek, otoparkla ilgili sorunu hafifletmek, yeşil alan miktarını yüzde 50 artırmak. 20 deresi var İstanbul'un. Bunları tekrar ihya ederek, maviyle yeşili buluşturacağız. Bunları da yatay olarak şehir parklarına, millet bahçeleri, semt ve mahalle parklarıyla birleştirmek suretiyle 37 milyon 500 bin metrekare yeni yeşil alan kazandıracağız. 7 bin 600 stadyum büyüklüğünde yeşil alan kazandıracağız. Böylece İstanbul daha farklı hale gelecek."

Binali Yıldırım, İstanbul'un daha yeşil olacağını ve akıllı şehirciliğin hayata geçirileceğini dile getirdi.

İstanbul'un milli gelir içindeki payının yüzde 30 olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Parasal olarak 232 milyar dolar. 5 yıl içinde bunu 300 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. 5 yıl içinde en az 500 bin İstanbullu iş, aş sahibi olacak. Şehre yapılacak yatırmalarla bunu sağlayacağız, bütün detaylarını çalıştık. Ayrıca İstanbul'un ihracatını 125 milyar dolara çıkaracağız. İstanbul 5 yıl içinde Avrupa şehirleri içinde 10. büyük ekonomisi olacak. Bütün bunların yapılması için önce altyapı ile işe başlayacağız. İstanbul, Türkiye'nin vergi gelirlerinin yarısını topluyor. Biz hizmette siyaseti asla yapmadık. Biz söyleyeceğimizi söyledik, hazırlığımız yaptık." şeklinde konuştu.

(Bitti)



