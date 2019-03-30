Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ayasofya müze midir, cami midir? Önce bunu çözmemiz lazım. Müze statüsünü Ayasofya yeni kazanmıştır. Çok eski değil. Önce bir defa Ayasofya'yı o asli künyesine sokmamız lazım. Nedir? Camidir. Bunu bir defa halletmemiz lazım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve 39 ilçenin belediye başkan adaylarıyla TRT ortak yayınına katılarak, soruları yanıtladı.

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, özelikle yerli turistlerin hafta sonu akın ettiği ilçenin, bir turizm merkezine dönüştürülmesine yönelik bir projenin olup olmadığına ilişkin soru üzerine, Büyükçekmece'nin gölü, koyu ve sahiliyle İstanbul'un güzel bir ilçesi olduğunu söyledi.

Büyükçekmece'den 3. Havalimanı'na, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ulaşmanın çok kolay olduğunu, ayrıca TÜYAP'ın da bu ilçede bulunduğunu hatırlatan Uysal, "Bir taraftan baktığımız zaman göl, diğer taraftan baktığımız zaman deniz... Yamaçlara kurulmuş evler, İstanbul'un en güzel ilçesi. Fakat maalesef şu anda hem Büyükçekmece Gölü'nün etrafında yeşil olması gereken alanlar, gerekse sahiller çok perişan." diye konuştu.

Ayrıca Büyükçekmece Gölü ile deniz arasında bir gölün daha bulunduğunu belirten Uysal, orasının da bir kültür merkezi olarak işlenirse, Büyükçekmece'nin İstanbul'un en önemli turizm merkezine dönüştürülebileceğini vurguladı.

İstanbul'da yatay mimarinin en güzel örneğinin Büyükçekmece'de olabileceğini dile getiren Uysal, "İstanbul'un belki Adalar gibi belki Sarıyer, Beykoz, Boğaz kenarı gibi en güzel turizm merkezi haline dönüşebilir." dedi.





- "Mağdur edenlere karşı seyirci kalmayacağız"

AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Azmi Ekinci de 891 bin nüfusa sahip ilçede 3 bin civarında fabrikanın yer aldığını ve bu fabrikaların nitelikli eleman konusunda sıkıntı yaşadığını söyledi.

İlçeye her yıl 50-60 bin civarında göç geldiğini, bu göç içinde vasıfsız işçi sayısının çok fazla olduğunu belirten Ekinci, "Dolayısıyla Esenyurt'ta meslek edinme kursları, çıraklık okulları, stajyerlik yerleri gibi ihtiyaçlar var. Biz de buna yönelik güzel projelerimizi kurumsal hale dönüştüreceğiz. Böylece iş verenin doğru insan kaynağına ulaşması, işe ihtiyacı olanın da rahatlıkla işe ulaşması sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Ekinci, ev hanımlarının da meslek edinmelerine yönelik kursların açılacağını, onların el işi ürünlerini satabilecekleri tarihi mimari özellikler taşıyan çarşılar inşa edeceklerini aktardı.

Konut mağdurlarına ilişkin soruna da değinen Ekinci, "Bu konuyu Sayın Binali Bey ile de istişare ettik. Bundan sonraki süreçte, mağdur edenlere karşı seyirci kalmayacağız. Mağdurun yanında olmak durumundayız. Bundan sonraki süreçte, mahkemeye düşmüş olan hususların daha hızlı karara bağlanması noktasında gerekli belge ve bilginin temini için destek olacağız." diye konuştu.

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken ise inanç turizmi kapsamında gelen insanların 15-20 dakika içinde ilçeyi terk ettiğini söyledi.

İlçeyi ziyarete gelen vatandaşların hem otopark sorunu hem de farklı bir etkinlik olmadığı için ilçede oyalanamadığını aktaran Köken, "Feshane'yi, Pierre Loti'yi hem de Rami Kışlası'ndaki milli kütüphaneyi hayata geçirdiğimizde, dört aksı birleştirdiğimizde, insanların belki bir gece de kalmasını sağladığımızda, Eyüpsultan civarındaki esnafımızın bundan yararlanacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Alibeyköy bölgesinin çok ciddi tapu, otopark ve trafik sorununun bulunduğunu aktaran Köken, "Eyüpsultan'dan ilk defa tramvay ve metro geçecek. Önümüzdeki 6-7 ay içinde hayata geçtiğinde, ilçeye gelişlerde metro ve tramvay tercihi daha çok yapılacağından otopark sayısı azalmış olacak." dedi.





- "Rami Kışlası cazibe merkezi oluşturacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüpsultan'da Rami Kışlası Projesinin devam ettiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Rami Kışlası'nın bitişi, özellikle gençliğin oraya kaymasını sağlayacak, 6 milyon cilt eserin burada olması sağlanacak. İstanbul'un ve Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olacak. Bunun içinde mücellit, müzehhip ve hattatlara yönelik yerler de olacağı için Rami Kışlası cazibe merkezi, çekim alanı oluşturacak. Feshane de elden geçmesi suretiyle onun da oradaki işlevi farklı olacak. Özellikle Haliç Köprüsü'nün altındaki park olayı benim aklıma Londra'yı getirdi. Londra merkeze malum girilemez. Belli bir yerde onların park etme olayı var ya da yüksek para verip o şekilde merkeze girebiliyorsun. Benzer bir uygulamanın burada yapılması da Eyüpsultan'ın hassasiyeti noktasında çok ciddi adımların atılmasına vesile olabilir."

Pierre Loti'nin yapımının, kendisinin belediye başkanlığı döneminde olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Oranın elden geçirilmesi Pierre Loti'nin önemini arttıracaktır. Dünyada zaten Pierre Loti biliniyor, tanınıyor. Bu çok önemli ama tabii bilinmesi, tanınması önemli değil başkan adayımızın da ifade ettiği gibi oralarda otellerin belli yerlerde olması, hele de yatay mimariyle olması orada çok daha farklı bir cazibeyi meydana getirecektir." diye konuştu.





- Fatih'e 10 bin araçlık otopark

AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Fatih Ergün de her ilçede olduğu gibi metropol bir ilçe olduğu için Fatih'in de büyük bir otopark sorunu bulunduğunu, ilçeye 10 bin araçlık otopark yapacaklarını söyledi.

Fatih'te otopark sorununu hayatı etkileyen bir unsur olmaktan çıkaracaklarını dile getiren Ergün, "Fatih'i aşağı çeken birkaç bölgemiz var. Tarihi surların iç tarafında, Yedikule'den Topkapı'ya kadar gelen bir alanımız var. Bu alan yapı yasaklı alan olmasına rağmen, 1950'li yıllardan itibaren tabiri caizse çöküntü alanı diyebileceğimiz unsurlar oluyor. İnşallah yeni vizyon çerçevesinde Yedikule Zindanları'ndan başlayarak, Topkapı'ya kadar 4,5 kilometrelik hattın kesintisiz olarak Millet Bahçesi olması... En düşük yeri 20 metre, genişleyen yer 200 metreye varan alanlar var. Burayı inşallah bisiklet yolu, yürüyüş yoluna dönüştüreceğiz. İnanıyoruz ki turizm için de yeni bir destinasyon olacak." ifadelerini kullanıldı.

Süleymaniye'nin, tarihin önemli mekanı olmasına rağmen son dönemde kafeleriyle anıldığını belirten Ergün, "Süleymaniye Medreseleri şu anda İbn Haldun Üniversitesi tarafından yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açıldı. Bu vizyon çerçevesinde FETÖ'den alınan Çemberlitaş Kültür Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından örnek olacak bir projeye dönüştürüldü." dedi.





- "Tarihi ve ahşap konutlar yenilenecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleymaniye'nin çevresinde Katarlılarla birlikte KİPTAŞ'ın attığı bir adım olduğunu hatırlatarak, "Tarihi ve ahşap konutların hepsi yenilenecek, aslına uygun olarak. Onlar bittiği zaman Süleymaniye'nin çevresi, Esnaf Hastanesi, üniversiteye kadar olan o bölge çok farklı bir konum arz edecek." şeklinde konuştu.

Yeni Zelanda’da camilere yapılan terör saldırısı hatırlatılarak yöneltilen "Herkes merak ediyor, Ayasofya’da inşallah Cumhurbaşkanımız cemaatle ne zaman namaz kılacak?" sorusu üzerine, Erdoğan, şunları söyledi:

"Tabii soruyu oradan sorarsanız farklı cevap var. Şimdi önce tabii Ayasofya müze midir, cami midir? Önce bunu çözmemiz lazım. Bakın müze statüsünü Ayasofya yeni kazanmıştır. Çok eski değil. Önce bir defa Ayasofya'yı o asli künyesine sokmamız lazım. Nedir? Camidir. Bunu bir defa bir halletmemiz lazım. Bir diğeri diyorlar ki işte 'Sultanahmet'e ücretsiz giriliyor ama Ayasofya'ya müze statüsünde olduğu için ücretli giriliyor.' Biz dedik ki bu halledilir. Onun için Ayasofya'ya da ücretsiz girmeyi sağlamamız, içeride ciddi bazı mimari müdahalelerin yapılması lazım. Bu mimari müdahaleden kastım yani bu girişlerin daha rahat olabilmesi için zemin yoklamalarının falan yapılması ve zemin yoklamalarıyla birlikte de oradaki manevi havayı aslına rücu ettirecek bir adımın atılması lazım. Bunun için seçimden sonra dedik biz bunu oturup çalışalım ve ondan sonra da yasal anlamdaki adımları bir defa atalım ve bu adımları atmak suretiyle de burayı artık Ayasofya Müzesi değil Ayasofya Camii olarak bir defa devreye sokalım. İbadete açılma safhasıyla ilgili olarak da yol haritamızı, planlamamızı ona göre daha sonra yapalım dedik ve inşallah bu süreci de bu şekilde yürüteceğiz."

(Sürecek)















