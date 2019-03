Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında soruları yanıtladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dövize yönelik manipülatif bazı dayatmalar var ve bunların arkasında da ne yazık ki bazı bankalar var. Bunları biliyoruz. Bunlar piyasadan döviz çekilmesini tahrik ediyorlar, teşvik ediyorlar. Çünkü piyasadan döviz çekildiği zaman ne olacaktır? Ciddi manada TL'nin değeri düşecektir. Biz buna bir defa fırsat veremeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TGRT Haber-Beyaz TV'nin ortak yayınında "Cumhurbaşkanı İle Seçim Özel" programında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Seçimden sonra ABD'ye bir ziyaretinin söz konusu olup olmayacağı ya da ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye bir ziyarette bulunup bulunmayacağı sorulan Erdoğan, "Aramızda bunlar hep olumlu olarak geçti. Geçti ama şu an itibarıyla seçim bitince Sayın Trump daha önce verdiği sözü yerine getirir mi bilmiyorum. Biz de durumları değerlendiririz gitmemiz gerekiyorsa, çünkü önümüzde çok ziyaret etmemiz gereken yerler var. Bize ziyaret planlayan ülkeler var. Hepsiyle dışişleri bunların değerlendirmesini yapıyor. Çünkü biz Ankara'ya kapalı bir hükümet değiliz." dedi.

Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşların sorularının yer aldığı video da izlettirildi.

Videodaki sorulara ilişkin konuşan Erdoğan, "Burada şimdi vatandaşa bazı yerlerde demek ki biz bazı şeyleri anlatamıyoruz. Şu anda tarımda çiftçiye verdiğimiz destekler noktasında bizim iktidarımıza kadar hiçbir iktidar bizim verdiğimiz destekleri tarımda vermemiştir. Burada mazot desteğinden tutunuz, bütün diğer ayni, nakdi desteklere varıncaya kadar hep verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Bunları ben meydanlarda konuştuğum zaman her ilde ne kadar o ile destek verdiğimizi zaten açıklıyorduk. Şu ana kadar büyükşehirler dahil." diye konuştu.

- Erken emeklilik

Bir diğer konunun da erken emeklilik olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Burada rahmetli Demirel bir yanlışın içerisine düştü. Erken emeklilikle bu ülkede adeta bir çift ücret anlayışı geldi. Düşünün 38 yaşında bir insanın emekli edilmesi demek, hem o insana saygısızlık, hakarettir, hem de bu devletin hazinesine, kasasına. Çünkü bu insan 38 yaşında emekli olduğu zaman boş mu durur? Ne yapacak? Gidip kendisi bir yerde bir iş bulacak. Oradan da bir ücret alacak. Çift maaşla çalışacak. Şu anda dünyada başta İskandinav ülkeleri olmak üzere, artık onlar erken emekliliği yapan ülkeler olmasına rağmen, şimdi onlar 60-65 üzerine çıktılar. Daha da geliştiriyorlar ve emekliliği oralarda 70'e doğru taşıyorlar. Böyle bir durumun olduğu dünyada şimdi bizde bu erken emeklilik olayını kimler tahrik ediyor? Muhalefet. Eğer biz vatanseversek, milletimizi seversek ne için erken emeklilik diyoruz? Çalışıyorsun, çalıştığın yerde çalışmana devam et. Maaşın sürekli zaten orada artıyor, artmaya devam edecektir. Boşta kalmaktansa orada çalış. Ne için ayrılmayı, ne için emekli olmayı düşünüyorsun?"

Emekli olmanın insanı çok farklı yollara tahrik edebileceğini vurgulayan Erdoğan, "Bunlar muhalefetin desteğini alıyorlar. Türkiye geçmişte bu tür popülist politikalardan çok çekti. Yönettikleri dönemde Türkiye sosyal güvenlik sistemi bir batağın içindeydi. İşte Bay Kemal'in SSK Genel Müdürü olduğu zaman o hastanelerimizin durumu neydi? Şimdi ise hastanelerimizin durumun ne? Bizim dönemimizde sistemde infiale yol açabilecek şeyler nispeten düzeltildi. Geçmişte yaşanılanlardan hiç bir ders alınmadı. Buna bir bakmamız lazım. Ben burada popülist bir şeyle verdim gitti diyebilirim. Ama ben böyle bir şey diyemem. Bunu dersem ben milletime saygısızlık yapmış olurum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların kimin şampiyon olacağına ilişkin soru sorduğunu da kaydederek, "Tabii ben kahin değilim. Şu anda kurmuş olduğum takım ligin başında. İyi de gidiyorlar. Başakşehir. Buradan tarafsızlığımı da korumak kaydıyla iyi oynayan ligi bir numara bitirsin derim." şeklinde konuştu.

Vatandaşların 3600 ek göstergeyi sorduğunu da kaydeden Erdoğan, "Bu müjdeyi ben verdim. Sözümdeyim. Seçimlerden sonra hazırlıklar yapılmıştır. Ele alınacak konulardan bir tanesidir. Burada polislerimiz, öğretmenlerimiz, hemşirelerimiz, din görevlilerimiz var. Yani bu kapsama girebilecek kim varsa, hangi grup varsa hepsini 3600'den yararlandıracağız." dedi.

- "Dövize yönelik tabii manipülatif bazı dayatmalar var"

Seçimden sonraki süreçte yaşanacak ekonomik duruma ilişkin değerlendirmesi sorulan Erdoğan, şunları söyledi:

"Dövize yönelik tabii manipülatif bazı dayatmalar var ve bunların arkasında da ne yazık ki bazı bankalar var. Bunları biliyoruz. Bunlar piyasadan döviz çekilmesini tahrik ediyorlar, teşvik ediyorlar. Çünkü piyasadan döviz çekildiği zaman ne olacaktır? Ciddi manada TL'nin değeri düşecektir. Biz buna bir defa fırsat veremeyiz. Şu anda gelebileceği yere geldi. Seçimin arkasından bu manipülasyonları yapan bankaların üzerine çok sert bir şekilde gideceğiz. Yani bunların gözünün yaşına bakmayız. Şu anda BDDK'nın attığı adım bunun bir örneğidir. Uluslararası camiada da bunu yapanların üzerine de gideceğiz. Onlara da gerekli bu noktada darbeyi şu anda biliyorsunuz SPK da indirdi, BDDK da indirdi. Bunu yine aynı şekilde indireceğiz.

2019'un ilk 3 ayında dünya sermaye piyasalarından ülkemize 11 milyar dolar finansman geldi. Bu her ülkede olabilecek bir şey değil. Bu konjonktür de bu önemli bir gelişme. Tabii bunu çekemeyen o manipülatif güçlerin seçim arefesinde kalkıp da devreye girerek hem vatandaşlarımızın hem de uluslararası finans çevrelerinin algısını bozmaya çalıştıkları ortaya çıkıyor. Seçimleri başarılı bir şekilde atlatınca, ekonomide ilave güçlü adımlarla yatırımcı algısını iyileşmesine ve zorlu küresel ekonomik koşullara rağmen Türkiye'nin artık pozitif ayrışmasına odaklanacağız. Yalnız şunu söyleyeyim. Biz yerel seçime gitmiyoruz. Şu anda bizim önümüzde 4,5 yılımız var. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak kabinemle beraber biz buna herhangi bir tereddüde fırsat vermeden üzerine gideceğiz."

İşsizlik konusuna da değinen Erdoğan, "İşsizlik bir defa şu anda mevsimseldir. Biz işsizlikte de bunu süratle aşabilecek güç ve kabiliyetteyiz. Çünkü bütün olay yatırımlar konusundadır. Biz yatırımları zaten teşvik ediyoruz ve yatırımlar noktasında durmak yok. onları teşvike devam edeceğiz." dedi.

- "Birileri çıkıyor bu sefer Sayın Hisarcıklıoğlu'nu tehdit ediyor"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile işsizliğe karşı bir hamle başlattıklarını ve bu hamlenin de şu anda olumlu bir istikamette devam ettiğini belirterek, "O zaman bize orada 2,5 milyon işsizi işe alma sözü verildi. Türkiye'deki odalar, borsalar vesaire tarafından. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni de takip ediyorum. Geçenlerde Sayın Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldim, kendisine 'Bak bu sözü o gün bana verdiniz ama bu söz hala yerine gelmiş değil.' dedim" şeklinde konuştu.



Gittiği bazı illerdeki oda ve diğer kurumların istihdama nasıl destek verdiklerini ilettiklerini aktaran Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na bu konudaki hamlelerini beklediklerini söylediğini kaydetti.



Erdoğan, "Ama birileri de çıkıyor bu sefer Sayın Hisarcıklıoğlu'nu tehdit ediyor. 'Siz hükümetin mensubu musunuz?' vesaire gibi." diyerek, şöyle devam etti:



"Onlara da hesap soracağız. Ne istedik biz ondan? İstihdama katkısını. Odalar ve Borsalar Birliğinin görevi ne? Bu ülkede yatırıma destek, üretime destek. Burada istihdamda yardımcı olmasından daha güzel, daha kolay ne olabilir. Sen böyle bir siyasi yaklaşımı nasıl yapabilirsin? Onun da hesabını uzaktan soracağız. Künye, münye elimizde. Çünkü bu vatanı seven bir insan bunu söyleyemez. Bu hepimizin ortak derdi ya. Sen de bir yerde bulunacaksın ve oradan terbiyesizce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanına tehdit sallayacaksın. 'Sen bu hükümetin bir mensubu musun?' veya 'Odalar ve Borsalar Birliği bu hükümetin bir mensubu mu?' Biz dayanışma içerisinde çalışacağız. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin bir sıkıntısı olduğu zaman çaldığı kapı neresi? Hükümet, Cumhurbaşkanı. Bunlarla yılda biz kaç kere bir araya geliyoruz. Şu anda ülkede eğer herhangi bir konuda bir sıkıntı varsa, yapabilecekleri bir şeyler varsa onları ben sadece TOBB'dan değil, her kurumdan isterim, her kurumun desteğini beklerim. Bu da milletim adına benim en tabii hakkımdır."

- AK Parti'nin seçim şarkısı



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önceki seçim süreçlerinde sesiniz kısılmıştı. Şimdi bir hafta kaldı ama sesiniz gayet gür. Bunun için bir özel karışım var mı? şeklindeki soru üzerine, "Siz zaten bu konuda yorulmuyorsunuz, meydanlarda bu kadar dolaşmıyorsunuz. Siz rahatsınız, dolayısıyla ben size sadece maydanoz suyu tavsiye edeyim. Beş bardak suyu kaynatın, bir demet maydanoz, bir limon. Kaynattıktan sonra onu bir ılımaya alın, ondan sonra onu içmeniz de fayda var. Antibiyotiktir aynı zamanda." yanıtını verdi.



AK Parti'nin bu seçimde öne çıkan şarkısı "Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi"ne yönelik soru üzerine de Erdoğan, şöyle konuştu:



"Gerçekten bu şarkıda biliyorsunuz gençlik var ve hedefte gençliğin olması anlamlı. Bu aklıma geldi. Bizim tabii hep söylerim ya biz bu millete sevdalıyız... Nitekim bizim sloganlarımızdan bir tanesi bir aşk hikayesi. Bu aklımıza da geldi arkadaşlara dedim ki 'Bizimkisi bir aşk hikayesi, bunu değerlendirelim.' dedik. Sağ olsun arkadaşlar hem şarkının bu metni, metnin arkasında yine benim bir hitabım var. Her yerde onu kullanmıyoruz ama o hitabımda da onu devam ettiriyoruz. Ben özellikle de burada merhumun eşi İpek hanıma çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun o da bizlere bu konuda gereken desteğini de verdi. İnşallah şöyle seçimden sonra da kendisine bir davet yapacağım. Bu akşam ilk defa burada açıklıyorum. O davette de inşallah ailece bir araya gelip bu şükranımızı, teşekkürümüzü bir arada teyit ederiz."



- Futbol



Erdoğan, Milli Futbol Takımına ilişkin soruya da Milli Takım'la ilgili şeylerin hoşuna gittiğini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Siz ülkenin Cumhurbaşkanısınız ve bir Milli Takımınız var. Şenol hocayla malum daha önce bir dünya 3'üncülüğü var. Dünya literatüründe futbol takımı olarak böyle bir başarıyı hiçbir zaman yaklaşamamıştık. İlk defa o zaman yakaladık. Avrupa Şampiyonası'nda da Şenol hocayla başlamamız hakikaten bizim için yeniden inşallah böyle bir başarıyı yakalamak umudunu taşıyoruz. Ben o akşam maçı da izledim. Galibiyetten sonra hocayı da arayıp tebrik ettim. Kaptanı, Emre'yi aradım, onu aynı şekilde tebrik etti. Gerek tabii orada Burak'ın (Burak Yılmaz) golü, çok seri bir hareketle o golü atmış olması. Aynı şekilde Hakan'ın (Hakan Çalhanoğlu) süper bir goldü, nefisti gerçekten. Tabii gerek Emre'nin, gerekse Burak'ın o yaşa rağmen, orada hakikaten hocanın saha içindeki işini kolaylaştırmaları bakımından çok çok önemli. Ben de şimdi o akşam da konuştuktan sonra Şenol hocayla, her ne kadar kampanyadaysak da eğer ayarlayabilirsem inşallah Moldova maçına gelmeye çalışacağım dedim."



TGRT Haber'in kendisine ilişkin hazırlanan klibi izletmesinin ardından Erdoğan, sözlerini "Siz de gülümseyin daima. Allah gülücükleri inşallah gözlerimizden eksik etmesin. Ekranları başında bizi izleyen tüm milletime en kalbi duygularla saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. İnşallah haftaya bu akşam milletimizin sevinciyle hemhal olduğumuz bir neticeyi Rabb'im bizlere nasip etsin." diyerek tamamladı.

(Bitti)