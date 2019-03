Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında soruları yanıtladı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'la ilgili iddialara ilişkin, "Bu konuyla ilgili olarak bu belgelerin ortaya çıkması ve yargının Sayın Yavaş'la ilgili verdiği karar, bunlar kenara konulacak bir şey değil ve bu seçime böyle girebilse dahi, seçimden sonra çünkü bunun dokunulmazlığı yok, bunlar milletin önüne geldiği zaman burada çok ciddi bir bedeli kendisi ödeyeceği gibi maalesef tabii Ankaralı hemşehrilerimize de ödetme durumuna düşüyor. Yani burada çok dikkatli olmak gerekiyor." dedi.

Erdoğan, Kanal 7, Ülke TV ve TVNET'te ortak yayınlanan, "Cumhurbaşkanı ile Seçim Özel" programında soruları yanıtladı.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'la ilgili iddiaların Ankara seçimine yansımalarının nasıl olacağına ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu konuyla ilgili olarak bu belgelerin ortaya çıkması ve yargının Sayın Yavaş'la ilgili verdiği karar, bunlar kenara konulacak bir şey değil ve bu seçime böyle girebilse dahi, seçimden sonra çünkü bunun dokunulmazlığı yok, bunlar milletin önüne geldiği zaman burada çok ciddi bir bedeli kendisi ödeyeceği gibi maalesef tabii Ankaralı hemşehrilerimize de ödetme durumuna düşüyor. Yani burada çok dikkatli olmak gerekiyor."

Ankara'da iki adayın yarıştığını, bunlardan birinin Mansur Yavaş diğerinin ise Mehmet Özhaseki olduğunu anımsatan Erdoğan, "Şimdi bunları benim partilim olduğu için söylemiyorum. Bir gerçeği söylememiz lazım. futbol takımı tutar gibi siyasi parti tutmamak gerekir. Kaldı ki bu zat, zaten yuvarlanıyor. Kökeni itibarıyla MHPli. Geldi, CHP'den girdi, iki kez girdi ve kaybetti. Mehmet Özhaseki ise 5 kez Kayseri'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Yaklaşık 25 yıl Kayseri'yi yönetti ve Kayseri'yi nereden aldı, nereye getirdi. Bu, çok önemli." ifadelerini kullandı.

Özhaseki'nin daha sonra Ankara milletvekili olduğunu ve ilk etapta kendisini Çevre ve Şehircilik Bakanı yaptıklarını aktaran Erdoğan, belediyecilikte ciddi deneyimi olduğunu, bu bakanlığın da belediyelerle ilintili birçok işlevinin bulunduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özhaseki'nin bu işi çok iyi bildiğini dile getirerek, "Tuttuğunu koparan, koşturan, insanlarla ikili ilişkilerinde çok hassas, pırıl pırıl bir arkadaşımız. Dürüstlükse dürüstlük. Gönülden hizmetse bu var." dedi.

- "Kurşunlu Camisi'ni bunlar kurşuna tabi tuttular"

Bu arada Mehmet Özhaseki'nin üzerine çok önemli yük de yıktıklarına vurgu yapan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Her tarafı bu terör örgütü çukurlarla delik deşik etmiş ve bitişik nizam evlerde de apartmanlar aşağıdan tünellerle birbirine bağlanmıştı. Bütün buraları 'Mehmet Bey dedim bunları yıkmamız lazım' ve mağduriyet olmadan, oralarda yaşayan insanlara biz konutlarını yapıp vereceğiz. Bakınız Diyarbakır, o Sur içi, dışı her yer... Ve 3 gidiş, 3 geliş, 4 gidiş, 4 geliş yollar ve aydınlık. Şu andaki adayımız orada Mehmet Bey'in eli ayağı idi. Oraya kayyumdu, şimdi de belediye başkan adayı yaptık. Sur içini gayet güzel bir şekilde ele aldık. Oralarda piknik alanları vesaire Dicle'nin boyunda şu anda muhteşem bir peyzaj çalışması ile birlikte güzellikler var.

Malum Kurşunlu Camisi'ni bunlar kurşuna tabi tuttular. Kim bu? HDP denilen dinsiz, imansız, ateist olan takım. Bunların böyle bir yapısı var. Cami vesaire bunlar bir şey dinlemediler, okulları yakanlar, yıkanlar bunlar değil mi ? Bunlar için yakmak, yıkmak bunlar kolay şeyler. Tek şeyleri bunların, anında yakmaktır, yıkmaktır ama benim vatandaşım, benim Kürt kardeşim buna dikkat etmesi lazım yani illa bunlar Kürt'tür diye bakmaması lazım. Kürt de olsa yakıyorsa, yıkıyorsa bu memlekete bu millete zarar veriyorsa, öldürüyorsa bunlarla yol yürümemesi lazım, buna çok dikkat etmemiz lazım. 'Bana kim hizmet veriyorsa onun yanında olurum.' demesi lazım."

- "Diyarbakır mitingi muhteşemdi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Diyarbakır mitinginin muhteşem olduğunu ifade ederek, iyi bir kucaklaşma elde ettiklerini söyledi.

Oraya şu anda devasa bir stat, kapalı bir spor salonu yaptıklarını anlatan Erdoğan, "Diyarbakır'dan bize gerekli olduğu kadar milletvekili çıkmıyor diye biz Diyarbakır'ı bir kenara koymadık. Orası da bizim memleketimiz. Mardin, Hakkari, Şırnak. Bunlar milletvekili verse, vermezse hiç önemli değil. Bizim için önemli olan bu topraklar 780 bin kilometrekare ile bizim. Dolayısıyla biz batıda hangi hizmeti veriyorsak oraya da o hizmeti vereceğiz dedik. Hakkari'de öyle. Orada da miting yaptık. Diğerleri gitmiyor ama ben gittim. Şırnak'a gittim. Çünkü çalışacağız, göz göze bakacağız, bu elektriği vereceğiz, alacağız. Hangi tehdit olursa olsun." ifadelerini kullandı.

Gerek İçişleri gerekse Milli Savunma Bakanı ile kuvvet komutanlarının araziyi hiçbir zaman boş bırakmadıklarını ve bırakmayacaklarını belirten Erdoğan, er veya geç bu işi çözeceklerini kaydetti.

Mehmet Özhaseki'nin tüm tecrübesini Ankara'ya yansıtacağını vurgulayan Erdoğan, "Ankara'yı yönetmek bir ilçeyi yönetmek demek değildir. Buraya her yönüyle çok geniş bir bakış açısı olabilen bir aday gerekirdi. Onun için de Mehmet Bey'le dedik ki büyükşehire yakışan bir isim olsun ve adayımızı o şekilde belirledik." dedi.

- "Güven yoksa istikrar yoktur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomide seçim sonrasına dönük birtakım spekülasyonların yapıldığının hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

"Biz şu anda mahalli idareler seçimi yapıyoruz, genel seçim değil. Aslında benim iki kelimem var. Hep bunu söylerim, bu iki kelime ekonominin anahtarıdır. Birisi istikrar, birisi güvendir. Eğer bir ülkede güven yoksa istikrar yoktur, güven ve istikrar birbirinin mütemmimi iki kavramdır. Bunu yakalarsanız mesele yoktur. Biz yaklaşık 16-17 senedir bunun üzerinden çalıştık. Şu anda bir yerel seçimdeyiz. Ben Cumhurbaşkanı olarak 4,5 sene Allah ölüm vermezse, hayat devam ederse ülkenin başındayım ve kabine olarak zaten mevcut kabinemle yola devam edeceğiz. Yerel yönetimlerle bu konuda herhangi bir sıkıntımız söz konusu değil. Kimler kazanır bilemeyiz, kazanan kendi ilinden, ilçesinden, beldesinden sorumlu olacaktır. Hesabını sonra kendisi verir ama bizler devlet yönetimi olarak gerek Cumhurbaşkanı olarak şahsım, gerek tüm bakanlarım tüm kurumlarımız hepsiyle biz hizmete devam edeceğiz. Bunda bir sıkıntı yok."

Bugün Çanakkale'de olduklarını hatırlatan Erdoğan, orada 18 Mart Köprüsünün keson kuyuları ile alakalı bir adım atarak birinci tüpü orada indirdiklerini söyledi.

Bu rakamın yaklaşık 2,5-3 milyar dolarlık, Korelilerin büyük oranda finansör olduğu bir rakam olduğunu dile getiren Erdoğan, şimdi kendilerine Kanal İstanbul'a ilgili tekliflerin geldiğini, bunun dışında Boğazın altından geçecek 3 katlı tüp geçide şimdiden girmek isteyenlerin olduğunu ve bu konuda görüşmelere başladığını aktardı.

Erdoğan, Türkiye'nin bu noktada bir sıkıntısının olmadığını belirterek, "Ama Türkiye'de birileri muhalefetini yapabilme adına Türkiye'yi kendine göre zora sokma adına bu tür yollara tevessül ediyorlar. Buradan size ekmek çıkmaz. Yapabileceğiniz bir iş var mı, onu söyleyin." şeklinde konuştu.

- "S&P filan bunlar bizim için hayırlı rüya görmez ki"

Erdoğan, Türkiye'nin enflasyon ve faiz belasıyla mücadelede yavaş yavaş olumlu istikamette geliştiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şu anda benim istediğim yerde henüz değil ama 2019 bunun adeta yavaş yavaş ışığının yandığı ve olumlu istikamette gelişmeleri aldığımız bir yıl olacak. Hele 2020, bu konuda çok daha ideal bir noktaya geleceğiz. S&P şöyle demiş, böyle demiş. S&P filan bunlar bizim için hayırlı rüya görmez ki. Biz ne görüyoruz, bu önemli. Şu anda ihracatta malum geldiğimiz yer ortada. Şu anda 870 filan buraları bulduk ama nereden geldik 36 milyar dolardan geldik. Böyle durup dururken buralara gelmedik. Demek ki iyi bir yoldayız, çok daha iyi noktaya geleceğiz. Turizmde biz 46 milyon turist çektik. Şimdi bu yıl bu rakam 50'yi aşacaktır, iyi bir gidiş var. Şu anda destinasyonlarımız çok hareketli."

Sanayide ve özellikle savunma sanayisinde önemli noktada olduklarını belirten Erdoğan, savunma sanayide yüzde 20 olan yerlilik oranını yüzde 65-70'e doğru getirdiklerini söyledi.

Erdoğan, şu anda savunma sanayinde 2,5 milyar dolarlık ihracatlarının olduğuna dikkati çekerek, bunları daha yukarı çıkaracaklarını anlattı.

BM'de gençlik komisyonu kurulması ve bu komisyonun İstanbul'da olmasına yönelik bir çağrısının olduğu hatırlatılarak, bu merkezin temellerinin İstanbul'da atıldığı yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Bunun çağrısını yaptım ama o temel attığımız yer zannediyorum onunla ilgili değil." dedi.

Kendisine, BM'nin birçok biriminin kurulması sözünü verdiğini anlatan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gerek kadınlar konusunda, çevre konularında düşüncem de benim, daha önce bunu Ban Ki-mun'a da söylemiştim, Harbiye'de TRT binasını buraya tahsis edelim. Orayı da düşünmemin sebebi bölge oteller bölgesi olduğu için burada herhangi bir toplantı yapılacağı zaman hem konferans salonları var hem de gelen misafirlerin rahatlıkla kalabileceği, ağırlanabileceği oteller var. Tabii Harbiye'deki radyoevi orası sadece bu işin koordinasyon merkezi olacaktı. Bunlar binayı görünce bayağı beğendiler. Mutabık da kaldık ama adım atmakla maalesef her işte olduğu gibi Birleşmiş Milletler gene çok ağırdan alıyor. Aslında inşaat yapılması gerekiyorsa bu tür işe girilebilir. Çünkü BM'nin buraya çekilmesi noktasında o birimlerinin önemli bir şey, bir hareketlilik inşallah getirir diye düşünüyoruz takipçiyiz. Dışişleri bunu takip ediyor. Bu arada kendimiz çok önemli adım attık, BM'nin tam karşısında daha önce Türkevi olarak bulunan binamız vardı, o bina ihtiyaca cevap vermiyordu. Sonra onun yanındaki binaları da satın aldık, şimdi orada gerçekten mimarisi ile her şeyi ile muhteşem bir Türkevi yapıyoruz. 32 katlı bir bina ve çevresindekilerden hepsinden çok daha muhteşem, görkemli bir bina olacak ve orada bütün birimlerimizi rahatlıkla inşallah çalıştırabileceğiz. Orada tabii bazen hervele derim. Hacda, umrede Safa Merve arasında hervele yapılır ya. Adeta o da bizim hervelemiz olsun dedik ve böyle güzel bir şeyi orada yapmakta fayda var dedik. Bunların hepsi bir mesajdır. O mesajı vermek için de bütün çalışma mekanlarınız her şeyiniz güçlü olmanın da bir ifadesidir. Mayıs ayında çok daha iyi bir konuma gelecek."

