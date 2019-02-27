Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında soruları yanıtladı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hedef yıl sonuna kadar 2,5 milyonluk istihdamı; bütün oda, borsa bunlarla beraber dayanışma içerisinde yapmak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NTV-Star TV ortak canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.



Tanzim satışlarda ürün çeşitliliğinin artması ve vatandaşın ilgisi üzerine kalıcı hale gelip gelmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, bu konuyla ilgili olarak bir tezi olduğunu söyledi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Devletin işi bellidir. Devlet, 'ticarette şu burada yer alır' diye bir şey yok. Ancak, ortaya simsarlar çıktığı zaman bu simsarları tasfiye görevi kimindir, devletindir. Şimdi bir defa bizim bu attığımız adımda aslında ana başlık nedir, biliyor musunuz? Sosyal devlet sorumluluğunu biz şu anda yerine getiriyoruz yapılan iş bu. Tabii darbecilere biz bir defa boyun eğmemiş bir milletiz. Domates, biber, öbür tarafta bakliyat, bütün bunlar üzerinden bize kalkıp da operasyon çekmeye kalkanlara karşı, biz de tedbirlerimizi almamız lazım."

Daha önce bunun ette yapıldığını, kıymanın kilosunun bir ara 35-38 liraya kadar çıktığını hatırlatan Erdoğan, o zaman ithal et getirildiğini ve fiyatların 28 liraya düştüğünü anlattı.

O zaman 40 lira olan kuşbaşı etin fiyatının da 30 liraya çekildiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biz, burada bu müdahaleleri yapmazsak benim vatandaşımın bu noktadaki sıkıntısını nasıl gidereceğiz? Şimdi aynı şey hububatta, bakliyatta, hala o inmedi. Burada bir market zincirleri veya zincir marketler denilen olay var, bir de pazar var. Şimdi pazar fiyatlarıyla marketler arasında zaman zaman çok ciddi bir fark meydana geliyor. Biz, burada hemen kabine toplantısı yaptık ve o toplantının bir maddesi buydu, 'arkadaşlar, çok fazla bunu bekleyemeyiz, çünkü anormal bir şekilde ortada bir defa fiyatlara müdahale var. Sebze meyve fiyatları üzerinden bir ekonomik suikast ile karşı karşıya kaldık. Öyleyse buna müdahale edeceğiz.' dedik. Ne yapacağız, hemen süratle biz çadırları vesaire kuralım ve buralardan bu fahiş fiyat satış uygulamasını durduralım. Kendisini de gösterdi zaten, adımı attık daha bir iki gün içerisinde fiyatlar yüzde 50 düştü."

Bunun yeterli olmadığını vurgulayan Erdoğan, şu an zincir marketlerde satılan 200-250 kalem ürün olduğuna dikkati çekti. Zincir marketlerin, "Siz, bizim ekmeğimizle serbest piyasayla oynuyorsunuz." dediğini belirten Erdoğan, "Bizi aldatmayın, serbest piyasada biz ne olduğunu biliriz. Benim şahsen alanım ekonomi. 'Serbest piyasa' dediğiniz olay, örneğin otomotiv, beyaz eşya sektöründe, vesaire buralarda. Biz buralara girmiyoruz ki. Biz, günlük ihtiyacını vatandaşın provoke eden, sabote eden, onlara adeta darbe yapanlara karşı bu adımı attık." diye konuştu.

- "Vatandaşımızı bu konuda ezdirmeyeceğiz"

Buna ilişkin Isparta'ya gittiğinde, burada üreticinin elindeki 400 bin ton elmaya ilişkin yaşananları örnek gösteren Erdoğan, bu konuda müdahalenin yapılarak, oradaki üreticilerin de beklemediği bir fiyatla dünden itibaren bu elmanın peyderpey çekilmeye başladığını anlattı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu bir şeyi gösteriyor; bir, biz üreticinin karşısında değiliz, tam aksine üreticinin yanındayız bu hamleyle. İki, tüketicinin yanındayız, ona da uygun ve ucuz fiyatta bu ürünü getirdiğimiz için. Burada kaybeden kim? Aracılar, simsarlar. Aracı, simsar, bunlar da kalksınlar şu anda bizim yaptığımızı yapsınlar, biz zaten durmayız, çekiliriz. Çünkü bizim işimiz o değil. Biz, hiçbir zaman da vatandaşımızı bu konuda ezdirmeyeceğiz, ezdirmeyiz. Her şey düzeldi, 31 Mart itibarıyla bu iş bitti, bittiyse bizim işimiz de biter, biz asıl işimize döneriz ama bitmezse biz bu işi hem ürün bazında hem de TESK ve TESKOMB'la da bunları görüştük, 'biz varız' dediler. Gerekirse onlarla bu işi konuşuruz, bu sefer daha geniş 81 vilayete bu işi yaymak suretiyle bu adımı atarız. Çünkü biz halkımızı, vatandaşımızı ezdirmeyeceğiz, fırsatçılara derslerini verene, milletin ekmeğiyle oynayanlara hadlerini bildirene kadar da tanzim satış uygulamasını sürdüreceğiz."

- İstihdam seferberliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla başlatılan 2019 istihdam seferberliğine ilişkin soru üzerine, bu seferberliğin aslında yeni olmadığını dile getirdi. Ekonomi ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ekonomiyle ilgili direkt, endirekt ilgili bakanlarla yaklaşık 2-3 hafta önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) bir toplantı yapıldığını anlatan Erdoğan, bu toplantıya TOBB'un Türkiye'deki oda ve borsaların başkanlarını davet ettiğini söyledi.

Toplantıda konuşma yaptıktan sonra tüm illerden başkanlarla illerinde ne kadar istihdam sağlayabileceklerine ilişkin görüştüklerini ifade eden Erdoğan, "O gün yaptığımız çalışmada yaklaşık 2,5 milyon gibi bir rakam ortaya çıktı. 2,5 milyon çıktı ama hareket başlamadı. Söz verildi, kayıtlara girdi, bütün bu kayıtlara girmesine rağmen tabii bir hareketlenme olmayınca bu defa Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Bey de bu son yapılan buluşmayı yine TOBB'la vesaire bir araya geldiler, işin detaylarına girdiler." diye konuştu.

Bu konuda devletin ve ilgili bakanlıkların neler yapacağına ilişkin görüşmelerin yapıldığını aktaran Erdoğan, "Bu işle ilgili olarak, görev dağılımıyla birlikte hedef, yıl sonuna kadar bu 2,5 milyonluk istihdamı; bütün oda, borsa, bunlarla beraber, dayanışma içerisinde yapmak. Biz iktidar olarak üzerimize düşenleri yapacağız. Burada işsizlik fonundan yapılması gereken destekler var vesaire gibi bütün bunlarla beraber, bu işi inşallah çözmüş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- Yeni askerlik sistemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni askerlik sisteminin ne zaman yasalaşacağı ve hali hazırda silah altına alınanların etkilenip etkilenmeyeceğinin sorulması üzerine ise şunları kaydetti:

"Bu konuyla ilgili olarak, benim arzum da Savunma Bakanımızın da arzusu, şu seçim öncesi bu işi, kanunu çıkarmaktı. Yoğunluklar sebebiyle ve çalışmalarda bazı pürüzler sebebiyle onu yetiştiremedik. Şu anda bitti her şey. Taslak, adeta bir tasarı noktasına geldi, diyebiliriz. Şimdi seçim sonrası benim geçenlerde bir televizyon programında da açıkladığım gibi bunun üzerinde duracağız. Milletimizin askerlikle bağını zedelemeyecek, sürdürülebilir bir sistemle yaşanan yığılmayı, çok ciddi bir yığılma var, bu sorunu ortadan gidereceğiz. Mesela 'bedelli-bedelsiz' hep bu sorulurdu. 'Acaba bedelli çıkacak mı, çıkmayacak mı? Şimdi bu işi artık bitirdik evet artık bedelli daimi olarak var ve bunun da avro, TL, yurt dışı, yurt içi böyle bir şey de yok. Burada o günün kuru üzerinden neyse durum, bunu her iki tarafta içeriden olan da dışarıdan olan da hepsi de burada aynı bedeli ödemek suretiyle bunu yapma imkanını yakalayacak.

İki, burada 6 ay-12 ay meselesi var. Bu konuyla ilgili olarak da tabii önümüze gelen bir şey 'er-erbaş', öbür tarafta 'astsubay, yedek astsubay', bir de o var. Bir de 'yedek asteğmenler' meselesi var, böyle de bir tablo var. Şimdi bu konuyla ilgili çalışmalar nihai noktaya geldi. Bundan sonra tabii bir de Savunma Bakanımızın bu konuyla ilgili çalışmaları çok etraflıca kendisi, o da bunu anlatacak ve seçim sonrasında da bunu inşallah Meclis tekrar açıldığında kanunlaştırarak, yani ilk işlerimizden birisidir, diyebileceğim inşallah kanun bu olacaktır."

(Sürecek)