Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında soruları yanıtladı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizde tasfiye olmaz, bizde bayrak yarışı olur. Biz bugüne kadar kimseyi tasfiye etmedik. Parti kuracaklarmış, şu olacakmış bu olacakmış, daha önce kuranlar oldu zaten ama akıbetleri belli." dedi.

Erdoğan, NTV-Star TV ortak canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

AK Parti'nin İstanbul ve İzmir adaylarına ilişkin soru üzerine Erdoğan, "Benim belediye başkanlığım CHP'den bir devralmaydı; çöp, çukur, çamur, yalan, yasak, yoksulluk bunlardan aldım." diye konuştu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlık ve TBMM Başkanlığı görevlerinde bulunduğunu anımsatan Erdoğan, "Gerek ulusal bazda gerek uluslararası bazda Binali Bey'in deneyimi, tecrübesi çok çok önemli." ifadesini kullandı.

"Peki karşısındaki adayın bu noktada İstanbul gibi bir şehirde böyle bir deneyimi söz konusu mu? Değil." diyen Erdoğan, AK Parti iktidarlarının İstanbul'a vurduğu mühür içerisinde Binali Yıldırım'ın emeği bulunduğunu vurguladı.

Marmaray, Avrasya Tüneli, üçüncü köprü ve yeni havalimanı gibi projelerde Yıldırım'ın emeği olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Olayı bir defa büyük düşünmeye mecburuz. Büyük düşündüğümüz zaman karşısına çıkarılan adayların İstanbul gibi bir şehirde böyle bir misyonunun olması söz konusu mu? Değil." şeklinde konuştu.

- "Eserini ortaya koy onunla konuş"



İstanbul'a bu misyona sahip bir aday gerektiğine değinen Erdoğan, "Çıkmış diyor ki o aday, 'Erdoğan İstanbul'a aday olduğu zaman ne tecrübesi vardı'. Önce kendine gel sen, ben o göreve başladığım zaman siyasette bir defa yakaladığım, özel sektörde yakaladığım tecrübe adeta senin şu anda yakaladığını ben o zaman unutmuştum. Öyle bir yerden geliyoruz." diye konuştu.

İstanbul'da ilçe ve il başkanlığı yaptığını, özel ve kamu deneyimi olduğunu anımsatan Erdoğan, "Bütün bunlardan gelerek İstanbul halkı o zaman o şekilde beni seçti ve karşımdaki adaylar da yine o zaman öyle sıradan adaylar değildi." ifadesini kullandı.

Seçilmesinin ardından çöp dağlarını temizlediklerine, susuzluk konusunu bir yılda hallettiklerine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı şekilde hava kirliliğini de süratle giderdiklerini aktardı.

"Bu iş bilenin, öyle lafla bu olmuyor, sonra dedikodu, iftira bunlarla olmuyor. Yalan, yanlış şeylerle olmuyor." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Eserini ortaya koy onunla konuş, Beylikdüzü'nde belediye başkanlığı yapmışsın, tamam da ne yaptın onu söyle. Geçenlerde bir röportaj yapmış, neymiş, bir yerde bir kültür merkezi yapmışsın, senin kültür merkezin o ilçenin çapında bile değil." dedi.

Harbiye Kongre Merkezini kendi dönemlerinde yaptıkları bilgisini veren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şu anda diyor ki 'Madem ki AK Partili belediyeler ne var' diyor. Bir defa AK Partili belediyelerimize bakmadan önce çok enteresan, git hangi ilçede ne var ne yok ona bak. Bizim ilçelerimizin birçoğunda şu anda kültür merkezleri, kreşler vardır ama sen daha bir kültür merkezi yapmışsın, bununla konuşuyorsun acaba sende bir kongre merkezi var mı? Bakın Halk Partisi, İstanbul'da toplantısını yapacağı yer için kendi belediyelerinde bir yer bulamadılar. Nereye geldiler, Haliç Kongre Merkezi'ne geldiler. Haliç Kongre Merkezi kimlerin eseri? Bizim eserimiz?"

Haliç Kongre Merkezi'nin eskiden hayvan kesim yeri olduğunu ve Haliç'i temizlemelerinin ardından kongre merkezini yaptıklarını anımsatan Erdoğan, "Bizim ilçe belediyelerimiz kendilerine muhakkak irili, ufaklı kongre merkezlerini yapar, kreşler hepsinde vardır. Beyefendi belediye başkanı olmadan önce 37 tane vaatte bulunmuş, sadece ikisini yapmış birisidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Binali Bey ile İstanbul çok daha büyük bir ivmeyi kazanacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "İzmir'e gelenler hizmet vermedi"

"İzmir inanın çok garip biliyor musunuz? İzmir'e gelenler hizmet vermedi." diye konuşan Erdoğan, İzmir Körfezi'nin koktuğunu söyledi.

Kendilerinin belediye AK Parti'de olmadığı halde yatırımlara devam ettiğini, İstanbul-İzmir arası yolun kısa süre sonra tamamlanacağını ve iki şehir arasındaki sürenin 3 saat 15 dakikaya düşeceğini bildiren Erdoğan, benzer şekilde İzmir'i Sabuncubeli Tüneli ile Manisa'ya bağladıklarının altını çizdi.

İzmirlilerin Binali Yıldırım'ı belediye başkanı seçmediğine ancak Yıldırım'ın bu kentten milletvekili olduğuna işaret eden Erdoğan, "Şimdi de oraya yine çok deneyimli, belediyecilikte deneyimi olan, devlet yönetiminde yeri olan bir arkadaşımı getirdim. Aynı zamanda partinin üst kurullarında yer almış Nihat Zeybekci." dedi.

Nihat Zeybekci'nin, Denizli'de iki dönem belediye başkanlığı yaptığını, ayrıca partide görev aldığını, Ekonomi Bakanlığı görevinde de bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ulusal ve uluslararası bazda Nihat Bey'in çok ciddi bir deneyimi var, İzmir'e de bu yakışır. Dolayısıyla İzmir'in şu anda pırıl pırıl olmasını istiyorsak, İzmir halkının hakikaten çok daha modern bir yaşama ulaşmasını istiyorsak gerçekten Nihat Bey'in orada böyle bir görevlendirmeyi İzmir halkı tarafından alması inanıyorum ki İzmir'e çok şey kazandıracaktır. İzmir'i bu bakımdan çok önemsiyorum. Türkiye'nin başbakanlığını yapmış, cumhurbaşkanlığını yapmış ve yapmakta olan bir insan olarak İzmir'de bunları görmek istiyorum."

İzmir'de doğru dürüst bir havalimanı bile bulunmadığını belirten Erdoğan, Adnan Menderes Havalimanı'nı İzmir'e kendilerinin kazandırdığını, iç ve dış hatlarıyla modern bir havalimanı olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İZBAN diye bir raylı sistemi var İzmir'in, yapamadılar ve sonra yüzde 50-yüzde 50 İZBAN'ı Ulaştırma Bakanlığı ile Binali Bey'in katkısıyla sağ olsun o dönemde yapıldı." hatırlatmasında bulundu.

Su konusunun büyükşehir belediyelerinin sorunu olduğunu ancak kendilerinin DSİ'yi devreye sokarak İzmir'in su sorununu çözdüğünü hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunları yapan biziz. İşte diyoruz ki İzmir'i bundan sonra, o Körfez'deki pislikten bir defa kurtarmamız lazım, biz kurtarırız. Haliç'i nasıl kurtardıysak, Kocaeli Körfezi nasıl kurtardıysak aynı şekilde orayı da biz kurtarırız. Çünkü belediyecilik AK Parti'nin işidir."

- "Dürüstlük, samimiyet, sadakat çok önemli"

"Beraber yola çıktığımız insanlar şimdi bizim trenden inip başka trenlere biniyorlar, bize ihanet edenler gittikleri yere de ihanet edebilirler." şeklindeki sözleri hatırlatılarak, bu siteminin hedefine yönelik soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözlerinin genel olduğu karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Siz bir yola çıkıyorsunuz, yola beraber çıktığınız insanlar içerisinde ilanihaye sizinle beraber gelecek diye bir şey yok ama özellikle AK Parti olarak bizim şöyle bir anlayışımız var; biz bu olaya bir dava olarak bakıyoruz, sıradan bir parti olayı değil. Eğer bir dava adamıysan bu davada bir defa davana ihanetin olmaması lazım. Görev verilir yaparsın ama 'artık senden alıp bunu bir başkasına verelim' dendiği anda da buna da 'eyvallah' dersin. Çünkü oradan senden o görev alınır sana da bir başka görev verilir."

Bu şekilde görevlendirdikleri çok arkadaşları olduğunu dile getiren Erdoğan, "Sürekli olarak şu anda işte CHP'de olduğu gibi 'bir yere çakılı kalmak' diye hani devlette vardır ya çakılı kadrolar yani burada da siyasette böyle çakılı kadrolar olamaz. Değiştirirsin ve liderin de görevi nedir? Adeta bir satranç oynar gibi, ben iyi satranç bilmem yalnız, bunu o şekilde değerlendirmesi lazım." dedi.

Bu şekilde yürütülmesi halinde başarı olacağını ve kendilerinin de bugüne kadar bu tür adımlar attıklarını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Ayrılanlar oldu, isim vermeye filan gerek yok, bu ayrılanlar tabii ondan sonra bir daha onlarla beraber yol yürümek mümkün değil ama biz bunları kovmadık, 'gidin' demedik. Bizim tek bir gayemiz var, tek bir amacımız var, millete hizmet eden hiçbir zaman hezimete uğramaz. Derdimiz millete hizmet, bu uğurda bütün dava arkadaşlarımızla biz şu anda yola devam ediyoruz. Devam etmek isteyenler yine bizimle beraberler zaten."

Erdoğan, Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı görevi için, "Nasıl takdir ederseniz" dediğini aktardı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un bir önceki görevi olan TBMM Başkanvekilliği görevine Süreyya Bilgiç'in getirildiğini, onun eski görevi olan Plan Bütçe Komisyon Başkanlığına da Lütfi Elvan'ın getirildiğini bildiren Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz sıradan bir parti değiliz, güçlü bir partiyiz. Türkiye siyasetinde bizim partimiz kadar iç hareketliliği olan hiçbir parti yoktur. Bizde tasfiye olmaz, bizde bayrak yarışı olur. Biz bugüne kadar kimseyi tasfiye etmedik. Parti kuracaklarmış, şu olacakmış, bu olacakmış, daha önce kuranlar oldu zaten ama akıbetleri belli. Başka partilerde bu adımlar atıldı, onların da akıbetleri belli. Dürüstlük, samimiyet, sadakat çok önemli."

(Sürecek)