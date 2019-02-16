Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teröre mesafe koymayan bu dörtlü çeteye, şunu hatırlatıyorum, er veya geç eriyeceksiniz, biteceksiniz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATV ve A Haber ortak yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

HDP'nin birçok ilde aday göstermeme kararının sorulması üzerine Erdoğan, "AK Parti'yi nasıl Batı'da kaybettiririz, Doğu, Güneydoğu'yu da nasıl kazanırız?" düşüncesiyle hareket edildiğini belirtti.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ben tabii, özellikle teröre mesafe koymayan bu dörtlü çeteye, şunu hatırlatıyorum, er veya geç eriyeceksiniz, biteceksiniz. Bu millet, sizin bu yaptıklarınızı affetmeyecek. Kürt kardeşlerimiz şu kayyumlar sayesinde huzur ve belediye hizmeti gördü. Şu Güneydoğu'ya gidip oraları gezdiğiniz zaman şu kayyumlar neler yaptı? Diyarbakır'da bunu göreceksiniz. Her taraf pırıl pırıl oldu. Batıda ne varsa orada da o var. Şırnak gibi yerde, aynı şekilde. Daha önce buralarda HDP belediyeleri vardı. Bütün devletten alınan paraları onlar dağa gönderdiler. Kandil'e gönderdiler. Hizmet yapmadılar. Siirt'te bunu yaptılar, Hakkari'de bunu yaptılar, kayyumlarla bütün bunları şu anda aştık."

Bu kentlerin hizmet almadığını vurgulayan Erdoğan, "Buralar bir aydınlatma görmezdi. Şimdi bunların hepsi buralarda var. Ben vatandaşıma sesleniyorum, 'Ey benim Kürt kardeşim, yine bu oyuna gelecek misin? Bütün bu hizmetler size boşuna verilmedi. Bütün bu hizmetler marifet iltifata tabidir anlayışıyla bunu ortaya koyanları herhalde yalnız bırakmayacaksın ki bu yolculuk 31 Mart'tan sonra da aynı şekilde devam etsin. Şunu da söyleyeyim, biz bu seçilenler içerisinde veya seçilirse bu tür teröre bulaşmış olanlara asla göz açtırmayız. Çünkü biz bu devletin, bu milletin parasını, vergisini bu terör örgütlerinin siyasete sızmış temsilcilerine bundan sonra yedirtmeyeceğiz. Bu konuda kararlılığımız var. Bunu da herkesin bilmesini istiyorum." diye konuştu.

"Yeniden kayyum atanması söz konusu olabilir." denilmesi üzerine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı şekilde... Çünkü bu ülkede, 780 bin kilometrekarelik vatan topraklarında en ideal hizmetin verilmesini sağlayacağız. Bunun için de bizim vatanperver olanları bir defa bu noktada işbaşında tutacağız. Biz de hazırlıklarımızı buna göre de yapıyoruz ama ben istiyorum ki demokrasi ve demokratik ortamda biz bu adımları, özellikle Güneydoğu'da yaşayan vatandaşlarımla el ele birlikte atalım. Çok hassas davrandık aday tespitlerinde. Mümkün olduğunca bu hassasiyetimize olumlu cevap verecek arkadaşlarımızı seçtik, onlarla beraber de bu yola devam ediyoruz."

CHP'nin durumuna da değinen Erdoğan, "Bakın şu anda CHP, FETÖ ve PKK'ya adeta teslim edildi. Yapılan atamalarda bunları görüyoruz, kendi içlerinde. Bu nereye varır ki? Bir eriyiş içerisinde. İstifalar birbirini takip ediyor. Böyle bir duruşun içerisinde. Fakat AK Parti olarak bizler güçlenerek yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Bugün Bursa'da miting yaptıklarını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bursa'da muhteşem bir miting yaptık. Orada Cumhur İttifakı olarak Yenişehir Belediyesi de Milliyetçi Hareket Partili bir arkadaşımızın aday olduğu bir ilçe oldu. Hatta hatta mevcut belediye başkanımız da oradan belediye meclis üyesi oldu. Böyle de bir dayanışma ruhu oluştu. Bu ruhu, bizler 94 ruhu olarak geleceğe taşıyoruz."

- İstihdam

"Bu yıl istihdam seferberliği olacak mı? şeklindeki soru üzerine Erdoğan, bu konuda TOBB ile bir toplantı yaptıklarını, kendilerinden 2,5 milyon civarında bir istihdam seferberliği sözü aldıklarını kaydetti.

Onlardan bu sözün yerine getirilmesini beklediklerini aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Henüz onlardan atılmış ciddi bir adım yok ama Hazine ve Maliye Bakanımız da süreci takip ediyor, ben de süreci takip edeceğim. Çünkü bu adımların atılması olmazsa olmaz. Kaldı ki odalardan, borsalardan aldığımız rakamlar da öyle büyük rakamlar değil. Bugün bir tane normal bir fabrika veyahut da bir kuruluş, bir tane, iki tane, üç tane eleman yanına alamaz mı? Rahatlıkla alabilir. Bir de öyle bir şey var ki yokluk felsefesi oluşturulmuş, bunun üzerinden bazı adımlar atılıyor. O gün adeta bir rekabet halindeydiler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde ve bu 2,5 milyona yakın rakamı da il il verdikleri rakamlarla o gün orada yakaladık. Şu anda bunun uygulamaya geçmesini bekliyoruz. Bilemiyorum onlar da seçimi mi bekliyor. Oradan gelecek netice bizim için çok önemli ama bir taraftan da şu anda yavaş yavaş turizm mevsimine doğru gidiyoruz. Turizm mevsimine doğru giderken de tabii bütün hizmet sektörü ciddi bir patlamayı oralarda yaşayacak. Hizmet sektöründeki patlamayla birlikte de aslında ciddi bir istihdam piyasası açılmış olacak diye düşünüyorum."

Sanayide ve ihracatta güzel gelişmelerin olduğunu aktaran Erdoğan, "Bunları aşacağımıza inanıyorum. İstihdamda da öyle ciddi bir sıkıntıyı yaşamak diye bir durumumuz olmayacak. Öyle bir yarım puan, bir puan gibi oynamalar olabilir. Bunlar hep aşılacak olan sorunlardır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların kendisine ilişkin düşüncelerinin yer aldığı video görüntüleri de izledi. Duygusal mesajların da paylaşıldığı görüntülerin ardından Erdoğan, Mersinli küçük bir çocuğun çay davetinin kendisini çok etkilediğini belirtti. Erdoğan AK Parti'nin bez torba ve çay paketi hediyelerini de hatırlattı.

Erdoğan, kenevirden tekstil ürünlerinin üretilmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

- Futbolda VAR sistemi

Erdoğan, programda futbol gündemine ilişkin sorulara da yanıt verdi. Futbolda VAR sistemine ilişkin tartışmalara değinen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Aslında hakemlik olayına çok girmek istemem ancak VAR sistemi eğer bir kontrol mekanizması olarak, onu da kontrol eden ayrı bir mekanizma kurulursa faydalı olacağına inanıyorum ve bunu özellikle diyelim güreşte filan benzer sistem başladı. Futbolda acaba olmaz mı hep bu konuşulurdu. Futbolda da olmasının bazı hatalar yanında ağırlıklı olarak faydalı olduğuna doğrusu inanıyorum ama bir check balans gibi bir sistemin kurulması da orada isabetli olur. Çünkü o telaş içerisinde hakem gelip bakıp acaba orada doğru kararı verebildi mi? Bir check balans sistemiyle ayrı bir hakem heyeti olabilir, onlar da onu takip ediyorsa hata payı orada adeta sıfıra doğru düşebilir. Çünkü kolay değil bu iş. Bir hata, icabında bir penaltı getirebilir, bir hata penaltısını elinden alabilir. Bunlara tabii hakikaten o takıma gönül veren insanlar isyan ettiği gibi yöneticileri de isyan ediyor, burada olduğu gibi."

Cem Öğretir'in "Meclis'te de VAR sisteminin kurulması gibi geçtiğimiz günlerde sohbet olmuştu. Böyle bir görüş de var. Meclis'te kullanılmasına ne dersiniz?" şeklindeki sorusuna ise Erdoğan, gülerek, "O da isabetli olabilir." şeklinde yanıt verdi.

- "Yerli bir hocamızın olması benim arzum"

"Milli takım teknik direktörü yerli mi yabancı mı olmalı?" şeklindeki soruyu ise Erdoğan, şöyle yanıtladı:

"Yerli ve milliliği savunan bir Cumhurbaşkanı olarak aslında yerli bir hocamızın olması, benim arzumdur. Nitekim geçmişten bugüne doğru geldiğimizde biz yerli olanlarla başarı kazandık. Dolayısıyla gerek bütün kendi liglerimizdeki futbolcuları tanıma noktasında, onların takibi noktasında yerli hoca çok daha etkili olacaktır ama yabancı benim liglerimde oynayan futbolcuların performansını bilemez. Yerlisi bilir. Niye? Bir defa yıl boyu zaten bütün maçlarda icabında kendi takımı da dahil olmak üzere hepsiyle karşı karşıya geliyorlar. Kim kimdir gayet iyi biliyor. Hepsinin ciğerini okuyor, ruhunu biliyor. Kondisyonda ne durumdadır, fizik olarak ne durumdadır, teknik olarak ne konumdadır biliyor. Bir de gencinden şöyle tecrübelisine varıncıya kadar bunlarla ilgili de oluşturduğu yine o teknik kadrosuyla, çünkü sen kalkıp da hemen bir anda kim var çarşıda pazarda diye bakamazsın, sürekli olarak yetiştireceksin."

İspanya seyahatinde bir yetkilinin futbolla ilgili olarak, "100 binin içinden çekip çıkarıyoruz takımı." dediğini aktaran Erdoğan, "Bu ne demektir? Demek ki çok ciddi bir zincirleri var. O zincir içerisinden çekip çıkarıyorlar. Çıkardıkları ne? Yedeğiyle beraber taş çatlasın, işte 20 kişi. Şimdi artık U ligi, ümit, filan da olduğu için biraz daha yaygınlaşıyor ama bütün bunlarla beraber bir yerli, kendi teknik kadrosuyla beraber, Türkiye bu işte var olduğunu ispat edecekse böyle bir sürecin içerisine girmesi lazım diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

(Sürecek)















