Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimize oyunun rengini zorla değiştirmeye kalkan, karşısında bizi bulur." dedi.

Erdoğan, A Haber-ATV ortak canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtları, değerlendirmelerde bulundu.

Yayında, "İlinizi PKK'lıların yönetmesini ister misiniz?" sorusuna vatandaşların verdiği cevapların yer aldığı video gösterildi. Videoda, vatandaşların "CHP ve İYİ Parti, PKK'nın yapamadığı şeyi doğuda, batıda yapmaya çalışıyor. Allah reise uzun ömürler versin ki bunlara meydan kalmasın", "Teröristlerle iş birliği yapmak yanlış bir şey", "Belediyelerin içerisine girmesinden yana değilim", "Hepsi kendini belli etti", "CHP diye bir şey kalmadı, Atatürk'ün partisi diye bir şey kalmadı ki artık", "Bunların amacı yıkmak, başka bir amacı yok" ve "Onların derdi devlet yönetmek değil, devleti bölmek" gibi görüşleri paylaşıldı.

"Kayyumla yönetilen yerlerdeki belediyelerin başarıları ortada olduğu halde PKK'nın baskısıyla oy kullanılması ve bunun sonunda da 'Nasıl olsa görevden alınacak HDP'li belediye başkanları, yine kayyum gelecek.' diye bu şekildeki söylentilerin karşılığı doğru mu? Halk gerçekten korksun mu, korkmasın mı, oyunu nasıl kullansın?" sorusu üzerine Erdoğan, "Benim tabii arzum, halkımın bu konuda korkmaması." dedi.

Erdoğan, demokrasinin mücadelesinin korkular altında verilemeyeceğini belirterek şunları kaydetti:

"Demokrasi mücadelesini korkusuzca vermemiz lazım. Bunu yaptığınız zaman, bunun adı bir defa hak ve özgürlük olmaz. Hak ve özgürlüğün olmadığı yerde de demokrasi olmaz. Burada 'Böyle bir mücadeleyi sadece bize bırakmak yanlış olur.' derken bunu kastediyorum. Biz bütün tedbirlerimizi aldık. Güneydoğu, Doğu'da bu tür baskılar varsa, diyoruz ki bunları oradaki birimlerimize bildirin. Zira bu seçimlerde çok ciddi manada yüz binler güvenlik olarak görev yapacak. Bütün tedbirlerimizi bu noktada almış vaziyetteyiz.

Benim vatandaşım o tür bir ifadeyi kullansa da kullanmasa da biz tabii devlet olarak üzerimize düşeni yapacağız, o ayrı. Ama milletimize yapılan hiçbir dayatmayı biz kabul etmeyeceğimiz gibi bunları da boşa çıkartırız. Bu bir boşa çıkartma operasyonudur. Milletimize oyunun rengini zorla soran, değiştirmeye kalkan, onlar da karşısında devlet olarak bizi bulur. Milletimize baskı yoluyla oyunu çalmak isteyenleri devletimiz bir defa alaşağı eder, onları da serbest bırakmaz. Sandığın da milletin de güvenliği, her ikisinin de bize ait. Bizim görevimiz bu. Milletimizin kararları da hür iradelerine ve vicdanlarına emanet. Biz bunu bu şekilde yürüttüğümüz takdirde de pazar akşamı neticeler farklı olacaktır. Hiç şüpheniz olmasın. Yerel yönetimlerde teröre ucundan, kenarından, köşesinden bulaşanı görevden alacağız. Bunu yine söylüyorum."

Belediyenin halka hizmet olarak aktarılması gereken kaynaklarının Kandil'e gönderilmesine de kesinlikle izin verilmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, "Zaten onların farklı yolları da var, o ayrı mesele. Bunlarda insan kaçakçılığı var, bunlarda esrar, eroin bu tür işler var. Bütün bunların dışında da ayrıca bunlara dışarıdan destekler de var." diye konuştu.

- "Kürt kardeşlerimin oyları, PKK'nın güdümündeki siyasi partinin ipoteği altında değildir"

Erdoğan, "Bugüne kadarki seçimlere bakıyoruz, bu bölgedeki halkın üçte ikisi oyunu AK Parti'ye verdiği halde HDP'nin iddiası sanki bütün oyların HDP'ye aktığı yönünde bir algı operasyonu yürüttüğünü görüyoruz. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine bütün illerde miting yaptığını, uğramadığı, gitmediği yer kalmadığını anımsattı.

Hakkari'de yaptığı mitinge ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Bunların gerçekten Hakkari'ye en ufak bir hizmetleri yok. Biz ne zaman ki kayyuma verdik, Hakkari hizmet gördü. Hiçbir vatandaşın bu noktada bunlardan aslında gönül rahatlığı içerisinde memnun olması da mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan önce Hakkari'ye gittiğinde vatandaşlar pencereden bakamazken, şimdi böyle bir durumun söz konusu olmadığının altını çizerek, "Er veya geç orada bu iş bitecek. Bugün olmazsa yarın bitecek ve benim Kürt kardeşlerimin oyları PKK'nın güdümündeki bir siyasi partinin ipoteği altında hiç değildir. Bunu da inşallah göstereceğiz. Ben Kürt kökenli kardeşlerimin hizmet siyasetinden yana oy kullanacağını düşünüyorum, oy kullanması gerektiğini düşünüyorum. Terörü finanse etmek için belediye kaynaklarını Kandil'e aktaran ve halkını hizmetten mahrum bırakan bir anlayışın ardından gideceklerine inanmıyorum. Çünkü, Kürt kardeşlerim bu noktada zekidir, bunlara da böyle bir imkanı tanımayacaktır." açıklamasında bulundu.

- "Bu ülke bölücü siyasetten de çok çekti"

Güneydoğu'da oy potansiyellerinin olduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunların elinde bir defa Kürt kanı var, Kürtlere en büyük zulmü de bunlar yaptı. Kürtlere en büyük zulmü yapan Esed'e de bunlar destek vermedi mi, destek verdi. Biz Kobani'den gelen 300 bin Kürt kardeşimizi bu topraklarda beslemiyor muyuz, onlara ev sahipliği yapmıyor muyuz? Araplar var ama bunun yanında Kobani'den gelen Kürtler de var. Biz bunları kovmadık, tekrar bunları Suriye'ye göndermedik. Hadi nerede bunlar? Belediyeleri var, o belediyelerde bunlara sahip çıkmadılar. Niye bunlara barınma imkanları getirmediler? Cumhuriyet Halk Partisinin Kürtlere karşı tarihi düşmanlığını en iyi yine Kürt kardeşlerim biliyor aslında.

Terör destekçisi HDP üzerinden Kürt kardeşlerime göz kırpıyorlar. Bu ülke CHP'nin tek tipçi siyasetinden çok çekti. Bu ülke bölücü siyasetten de çok çekti. Bu iki zihniyeti besleyen faşizm anlayışıdır. Tunceli'de CHP zihniyetinin, biliyorsunuz geçmişteki kıyımını bir kenara koymak mümkün mü? Tarih bunun şahididir. Bay Kemal Tuncelili, çıkıp da bununla ilgili en ufak bir şey konuştu mu, söyledi mi? Söylemedi. Ama ben söyledim. Devlet bunun bir defa soruşturmasını, tarihi noktada açığa çıkarmak durumundadır. Ana muhalefet olarak en ufak bir ifade kullanmadı. Bu kıyımın sorumluları kimdi? O dönemin CHP'lileriydi, onlar yaptılar bu kıyımı. Biz ise hep ayrımcı politikaları reddettik. Siyaseti bu noktada bunun üzerine inşa ettik ve yola da böyle devam ettik, böyle devam ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok özgürlüğü de o bölgede halka kendilerinin sağladığını söyledi.

- "Atatürk'ün kurmuş olduğu CHP maalesef çok farklı ellerde"

Mustafa Kemal Atatürk aleyhinde çeşitli yabancı basın yayın organlarında yer alan ifadelerin yer aldığı videonun gösterilmesinin ardından değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Ben burada CHP'ye gönül veren kardeşlerime, Atatürk'ün kurduğu partinin destekleyenleri olarak bu kardeşlerime... Şu anda Gazi Mustafa Kemal'in o zamanlar başına gelenler ya da ona atfedilenlerin bugün benzeri benim başıma geliyor." dedi.

Şu an aynı şeylerin kendisi için söylendiğini ifade eden Erdoğan, "Bay Kemal'e söylemiyorlar. Niye? Çünkü ondan böyle bir şey, saldırı olmaz. Onun böyle bir şeyi yapma gayretinin olması zaten mümkün değil. Biliyorlar ki bu işi yaparsa bu noktada Erdoğan yapar. Onun için de Norveç'teki de bunu söylüyor, Yeni Zelanda'daki de bunu söylüyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Şimdi bizim bunlar böyle diyor diye hedeflerimizden vazgeçmemiz mümkün mü? Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in, bunların o kirlenmiş, zehirlenmiş ittifakına kurban edilmesine milletimiz rıza göstermeyecektir. Ama şu anda Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet Halk Partisi maalesef çok farklı ellerde. Zaten hayatta olsa bu adamı o partiye yaklaştırmaz. Çünkü, bunun vermesi gereken hesaplar var. Şu anda gönül verenler de aslında bundan rahatsız, memnun değiller, istikametini kaybetmiş bir özelliğe sahip. Biz de diyoruz ki biz bu seçimde öyle bir adım atalım ki atacağımız bu adımla milletimiz her şeyden önce bir defa bu koltuğu yapışıp bırakmayan Bay Kemal'den, Cumhuriyet Halk Partisini benim milletim tabanda kurtarmış olsun. Çünkü kongrelerle kurtarmak mümkün değil. Çünkü istediği gibi bir delegasyon oluşturan bu zat, öyle kongreyle falan gitmez.

Bay Kemal CHP'nin başına geçtikten sonra ne yaptılar, CHP'yi yeniden dizayn ettiler. HDP ile yan yana gelebilecek omurgasız bir parti oluşturdular. Ben gerçek sosyal demokratların buna gönlünün el vermeyeceğine bir defa inanıyorum. Bunu düşünüyorum ve gelişmeler de zaten bunu gösteriyor."

(Sürecek)