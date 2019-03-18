Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çanakkale Savaşı'nı savaşlardan bir savaş sananın, bu topraklarla da bu milletle de bu ülkeyle de ilgisi yok demektir. Çanakkale'yi ruhunun derinliklerinde yaşatmayan hiç kimsenin bu ülkeyle ve bu milletle ilgili tek cümle dahi kur

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