Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çağımızın hitlerini baş tacı ettiler! Erdoğan'dan ABD'ye Netanyahu tepkisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlanmasına tepki gösterip "ABD'nin Kongresi'nde soykırımcı bir katilin nasıl alkışlandığını tüm dünya izledi. İnsanlığa hizmeti olan alkışlanır. 7 Ekim'den beri insanlar sinema filmi izler gibi ölümleri uzaktan seyrediyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da konuştu. Gündeminde İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ABD Temsilciler Meclisi'ndeki konuşması vardı. Erdoğan, "Çağımızın Hitler’ini baş tacı ettiler" dedi ve sert tepki gösterdi. "Kürsü verenler akıl tutulması yaşıyor" ifadelerini kullandı.