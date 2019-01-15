Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ihtimalle ayın 23'ünde Sayın Putin'le bire bir görüşme yapacağım"

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15 Ocak 2019 Salı 13:51
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 13:51
cumhurbaşkanı
Putin
Recep Tayyip Erdoğan
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