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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ihtimalle ayın 23'ünde Sayın Putin'le bire bir görüşme yapacağım"

15 Ocak 2019 Salı 13:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ihtimalle ayın 23'ünde Sayın Putin'le bire bir görüşme yapacağım"

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 13:51
  1. cumhurbaşkanı
  2. Putin
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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