Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Çamlıca Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla camiye gelen Erdoğan, namazın ardından Bakara Suresinin 285. ve 286. ayetlerini okudu

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ne geldi. Akşam saatlerinde camiye gelen Erdoğan, yatsı namazını burada kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz sonrası Bakara Suresinin 285. ve 286. ayetlerini okudu. Erdoğan, daha sonra vatandaşların Miraç Kandili'ni kutladı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Bu arada, kandil dolayısıyla vatandaşlar camiye yoğun ilgi gösterdi.



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