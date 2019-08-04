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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesini ziyaret etti

04 Ağustos 2019 Pazar 21:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da

BURSA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu Ortak Açılış Töreni'nin ardından Şehir Hastanesine geçti.

Hastanede incelemelerde bulunan ve tedavi gören hastaları ziyaret eden Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Bugün hamd olsun Bursa Şehir Hastanemizin resmen açılışını yapıyoruz. Bugün İstanbul-İzmir Otoyolu'nun açılısını yaptık. Bunlar bizim için tarihi bir dönüm noktasıydı. Tarihi bir gündü. Her iki önemli açılışı yapmak suretiyle Bursa'da bir dönüşümü yaşadık. Gerek şifa kaynağımız olan Bursa Şehir Hastanesi gerekse 'Yol medeniyettir' diye yola çıktığımız bu İstanbul-İzmir Otoyolu, tüm insanlığa, özellikle ülkemiz halkına 'Hayırlı olsun.' diyoruz. Kurdeleyi bu dua ve temenniyle kesiyoruz." ifadelerini kullanarak hastanenin açılış kurdelesini kesti.

Erdoğan'a ziyaretinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bazı milletvekilleri ile diğer ilgililer eşlik etti.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 21:07
  1. Bursa Şehir Hastanesi
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
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