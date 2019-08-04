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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin en büyük yatırımı olan İstanbul İzmir Otoyolu’nun ve Bursa Şehir Hastanesi’nin açılışı için Bursa’ya geldi.

04 Ağustos 2019 Pazar 16:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin en büyük yatırımı olan İstanbul İzmir Otoyolu’nun ve Bursa Şehir Hastanesi’nin açılışı için Bursa’ya geldi.


Tayyip Erdoğan’ı taşıyan helikopter saat 15.45 sıralarında, İstanbul İzmir arasını 8,5 saatten 3,5 saate düşürecek ve 11 milyar dolara mal olan otobanın açılışının yapılacağı Badırga Mevkisi’ne geldi.


Erdoğan ile birlikte otoyol ve Şehir Hastanesi’nin açılış törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Dr Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan da katılıyor.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 16:02
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