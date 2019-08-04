0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa Şehir Hastanesi’nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi’nin resmi açılışını yaptı.

04 Ağustos 2019 Pazar 20:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa Şehir Hastanesi’nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi’nin resmi açılışını yaptı.


Erdoğan, İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunun açılışının ardından Nilüfer ilçesinin Doğanköy mevkiinde 745 bin 365 metrekare alan üzerine 488 milyon Euro’luk yatırımla tamamlanan Bursa Şehir Hastanesi’ni ziyaret etti. 6 hastaneden oluşan sağlık üssünü gezip hastaları ziyaret eden Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, milletvekilleri ve Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak ile birlikte kurdelayı kesti.


Erdoğan burada yaptığı açıklamada, "İstanbul İzmir otoyolunun açılışını yaptık. Bunlar bizim için tarihi bir dönüm noktasıydı. Tarihi bir gündü. Her iki önemli açılışı bugün yapmak suretiyle Bursa’da bir dönüşümü yaşadık. Gerek şifa kaynağımız olan Bursa Şehir Hastanesi, gerekse "yol medeniyettir" diye yola çıktığımız bu İstanbul İzmir otoyolu tüm nsanlığa özellikle ülkemiz halkına hayırlı olsun diyoruz" dedi.


Bin 55 yatak kapasiteli ana hastane, 200 yatak kapasitesi ile Türkiye’nin en büyüğü olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile 100 yatak kapasiteli Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP) Hastanesinden oluşan Bursa Şehir Hastanesi’nde 403 poliklinik, 49 ameliyathane, 217 yataklı çocuk ve yetişkin yoğun bakım ünitesi bulunuyor.


Türkiye’nin 10.Şehir Hastanesi Bursa’nın yanısıra Balıkesir, Çanakkale ve Yalova gibi komşu illerde 6 milyon kişiye hizmet verecek.


Her branştan poliklinik hizmetlerinin verileceği, zor ameliyatların yapılarak başka illere hasta sevkinin önleneceği hastanede günlük 2 bin 110 acil hastaya müdahale ve toplam 36 bin 200 hasta sirkülasyonu öngörülüyor.


Bursa Şehir Hastanesi; Kadın, Çocuk ve Psikiyatri Hastanesi, Genel Hastane, Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi, Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi, teknik servis binası ve otopark olmak üzere toplam 470.000 metrekarelik kapalı inşaat alanıyla, bölgeye bugüne kadar kazandırılmış en büyük sağlık yatırımı olarak dikkati çekiyor


Depremde bile hizmet aksamayacak


Sağlık alanında en ileri teknolojiyle donatılan ve LEED Gold sertifikasına sahip olan Bursa Şehir Hastanesi, ana hastane binasına yerleştirilmiş olan dünyanın en gelişmiş teknolojisine sahip 859 sismik izolatör ile; olası bir deprem sırasında ve sonrasında tüm operasyonel faaliyetlerini, hiçbir aksama olmadan yerine getirmeye devam edebilecek. Bursa Şehir Hastanesi’nde 2 bini medikal alanda olmak üzere işinde profesyonel toplam 4 bin kişi istihdam edilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 20:23
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa Şehir Hastanesinin resmi açılışı yapıldı
    1. Bursa Şehir Hastanesinin resmi açılışı..
    2. Fas üniversitelerinde Arapça zorunlu..
    3. Karadeniz Off-Road Kupası 3. ayak..
    4. 21. Uluslararası Seydikemer Beşkaza..
    5. Medipol Başakşehir'de Olympiakos maçı..
    6. ABD'de saldırı! Çok sayıda yaralı var
    7. Kurtdere’ye Ali Gürbüz damgasını vurdu
    8. ABD’de silahlı saldırılar sonrasında 5..
    9. Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
    11. Elazığ’da bıçaklı kavga: 2 yaralı
    12. İYİ Partili isim MHP'ye geçti
    13. Türkiye Sörf Ligi 1. ayak yarışları
    14. Kafasına bir el ateş eden polis memuru..
    15. İran'ın el koyduğu gemi Irak'a ait
    16. Dündar’dan Erdoğan’a meydan müjdesi
    17. Esad rejimi İdlib’i vurdu: 1 ölü, 5..
    18. Antalya’da 41 boğa güreş tuttu
    19. Gazişehir Gaziantep salonda çalıştı
    20. Motorunda uyuşturucu taşıyan kişi..
    21. Özge Yılmaz Balkan Şampiyonu
    22. Türk sporculardan 9 madalya
    23. ABD’li bilim adamları keşfetti:..
    24. Osmanlıspor, Teknik Direktör Mustafa..
    25. Atletizmde Kayseri Farkı
    26. Tunus'ta Nahda Hareketi cumhurbaşkanı..
    27. ‘Hükümet Kadın’ seçimi kazandı
    28. 60. Geleneksel Kurtdereli Yağlı..
    29. Konya’da motosiklet otomobile çarptı:..
    30. Suvarlı beldesindeki belediye..
    Akıncı'dan Türkiye'ye şok eleştiri: Doğalgaz aramayın, Rumlar'la uzlaşın
    Akıncı'dan Türkiye'ye şok eleştiri: Doğalgaz aramayın, Rumlar'la uzlaşın
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Çarpıcı iddia: Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Çarpıcı iddia: Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar