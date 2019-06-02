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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Burası İstanbul, konstantinopol değil, burayı böyle görmek isteyenlere karşı 22 günümüz var”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının Yenikapı’da açık havada düzenlediği Enderun teravih namazında yüzbinlerce vatandaşla birlikte saf tuttu.

02 Haziran 2019 Pazar 01:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Burası İstanbul, konstantinopol değil, burayı böyle görmek isteyenlere karşı 22 günümüz var”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının Yenikapı’da açık havada düzenlediği Enderun teravih namazında yüzbinlerce vatandaşla birlikte saf tuttu. Namazın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Burası İstanbul, burası Konstantinopol değil, burayı böyle görmek isteyenler var. Böyle görmek isteyenlere karşı 22 günümüz var” dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un Fethinin 566’ncı yılı dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı organizasyonu ile ‘313 bin kişi ile Enderun teravih namazında buluşuyoruz’ etkinliğine katıldı. Yenikapı alanındaki Enderun Teravih Namazında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Yerlikaya ve yüzbinlerce vatandaş yer aldı. Enderun Teravih Namazı için yüzbinlerce insan açık havada saf tuttu. Namazın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur’an-ı Kerim okudu. Yapılan duaların ardından saf tutan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’la sohbet edebilmek ve fotoğraf çektirmek için adeta birbiriyle yarıştı.



“Burası İstanbul, konstantinopol değil, burayı böyle görmek isteyenlere karşı 22 günümüz var”


Namazın ardından kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Fethin 566’ncı yıl dönümünde Yenikapı Meydanında Ramazan-ı Şerifin böyle anlamlı bir gecesinde Leyle-i Kadrin ertesinde burada yüz binler bir Enderun Teravihini hep birlikte icra ettik. Rabbim hepinizden razı olsun. Bu akşam bu buluşmanın aslında iki zihniyetin aynı zamanda ifadesidir. Kardeşlerim ülkemizde hatırlayın zulüm 1453’te başladı diyenler var. Hatırlıyorsunuz değil mi o günleri. Ama bu akşam burada zulüm değil fethin 566’ncı yıl dönümünü kutluyoruz. Bu kinde evvel Allah onlara karşı o küçük idraklere karşı, idrakin büyüğünü ortaya koyduk. Fakat benim sizden istirhamım var. Burası İstanbul, burası Konstantinopol değil, burayı böyle görmek isteyenler var. Böyle görmek isteyenlere karşı 22 günümüz var. 22 gün sonra burasının nereden nereye geldiğini ortaya tam manasıyla koymak için gece demeden gündüz demeden, tüm kardeşlerimize ulaşmamız lazım. Onlara bu gerçeği anlatmamız lazım. Zulüm 1453’te değil, işte 1453’te başladı ve 566 yıl oldu dememiz lazım. Bunun içinde çok çalışmamız lazım. Allah yar yardımcımız olsun. Evvel Allah bu millet ezanlarının susturulmasına müsaade etmedi. Bu ülkede kuran sesleri dinmedi, bayrak inmedi, onun için tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız diyerek bu yola devam edeceğiz. Unutmayın kişi sevdikleriyle beraberdir. Biz birbirimizi çok seviyoruz, böyle sevmeye de devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 01:07
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