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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buralara birkaç tane büyükelçilik getirmek suretiyle, başkonsolosluk taşımak suretiyle eğer Kudüs'ün şahs-ı manevisini yok edeceğinizi zannediyorsanız, kendinizi aldatıyorsunuz."

14 Aralık 2018 Cuma 16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buralara birkaç tane büyükelçilik getirmek suretiyle, başkonsolosluk taşımak suretiyle eğer Kudüs'ün şahs-ı manevisini yok edeceğinizi zannediyorsanız, kendinizi aldatıyorsunuz."
Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 16:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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