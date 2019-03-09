Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunun adı olsa olsa hadsizliktir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aydınlı efelere, Maraşlı edelere, Karadenizli uşaklara, Erzurumlu dadaşlara eğlence olsun diye terörist denmez. Bunun adı şaka değil, komiklik değil, olsa olsa hadsizliktir, edepsizliktir."

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