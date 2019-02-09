Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonraki süreçte iktidarımızın kentsel dönüşüm, değişim diye ortaya koyduğu teze, milletçe de sahip çıkmamız lazım."
09 Şubat 2019 Cumartesi 13:52
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